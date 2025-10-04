La Fórmula 1 explicó la sanción a Alex Albon y Carlos Sainz y confirmó la ventaja para Franco Colapinto en el GP de Singapur

El Gran Premio de Singapur siempre da que hablar en la Fórmula 1, y la edición 2025 de la carrera en el exótico estado asiático no está siendo la excepción. Luego de prácticas libres accidentadas, la clasificación se corrió sin grandes inconvenientes, aunque sí tuvo varias investigaciones de parte de los comisarios. La más fuerte de todas fue hacia los dos autos de Williams, piloteados por Carlos Sainz y Alex Albon.

Sucede que, durante la qualy que tuvo a George Russell como poleman y a Franco Colapinto en 18° lugar, los dos monoplazas de Williams presentaron irregularidades.

En concreto, sus alerones traseros ajustables, que se utilizan a la hora de activar el DRS y que los autos tengan un mayor impulso de velocidad en las zonas permitidas, eran más largos de lo permitido. Por ende, recibieron una dura sanción: tanto Albon como Sainz perderán sus puestos obtenidos en la clasificación y largarán en los dos últimos lugares. El tailandés había salido 12° y ahora será 19°, y el ex Ferrari 13° y largará último.

Esta violación al artículo 3.10.10 g del reglamento deportivo de la Fórmula 1 se dio porque, según el informe, ambos autos se pasaron del límite de 85 milímetros en ambos lados de la parte externa del ala, lo que les valió la sanción.

Franco Colapinto se verá beneficiado por esta cuestión, ya que avanzará dos posiciones en la parrilla y terminará saliendo en el puesto 16 en el GP de Singapur, que se correrá este domingo desde las 9:00 de Argentina (transmite Disney +).

Colapinto junto con Verstappen en el paddock de Singapur (Getty)

Publicidad

Publicidad

Y en medio de toda esta escandalosa cuestión con Williams, la Fórmula 1 emitió un anuncio en su página web para explicar más detalladamente lo sucedido.

La explicación de la Fórmula 1 a la sanción para Williams

En su página web, la F1 destacó: “‘Se comprobaron las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero en los coches número 23 (Albon) y 55 (Sainz)’, decía una nota del Delegado Técnico de F1 de la FIA, Jo Bauer. ‘Ambos coches superaron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón trasero'”.

En sintonía, agregaron: “Esto viola el Artículo 3.10.10 g. del Reglamento Técnico, que cubre el Sistema de Reducción de Arrastre (DRS) y establece que en todos los puntos a lo largo de la envergadura, cuando el DRS está en estado de despliegue, las dos secciones de los perfiles del ala trasera deben tener una separación mínima de entre 9,4 mm y 85 mm”.

Publicidad

Publicidad

Sobre Albon y Sainz, destacaron: “Como es habitual en este tipo de situaciones, los comisarios confirmaron posteriormente que los dos pilotos habían sido descalificados de la clasificación”.

“En la audiencia, el competidor admitió que, si bien su propia medición previa a la clasificación había demostrado que el componente estaba dentro de la tolerancia, la medición realizada posteriormente por los funcionarios designados por la FIA reveló un espacio mayor al permitido y, por lo tanto, el alerón trasero no se ajustaba a la dimensión requerida”, continuó el anuncio.

ver también Franco Colapinto culpó a 3 pilotos de quedar 18° en la clasificación del GP de Singapur: “Me molestaron mucho”

Para cerrar, concluyeron: “El competidor no cuestionó el procedimiento de medición, la metodología ni la precisión del equipo de medición utilizado por la FIA. Aceptó plenamente los resultados de la medición de la FIA y reconoció que el alerón trasero instalado en el coche no cumplía con los requisitos del Reglamento Técnico. En consecuencia, se impone la sanción estándar aplicable a las infracciones técnicas”.

Publicidad

Publicidad

Parrilla de salida del GP de Singapur

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (RB) Ollie Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Sauber) Liam Lawson (RB) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams)

A qué hora corre Colapinto

Franco Colapinto volverá a la acción este domingo 5 de octubre a partir de las 9 de la mañana (hora de Argentina) en el Gran Premio de Singapur. El piloto de Alpine buscará sumar sus primeros puntos en la temporada en una carrera que se podrá ver de forma exclusiva por Disney+.