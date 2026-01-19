El Gobierno de Milei confirmó que la Televisión Pública transmitirá a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cada vez falta menos para que comience la Copa del Mundo 2026 y, a poco más de 4 meses, se confirmó cómo será la transmisión en el país. El Gobierno que encabeza Javier Milei, a través de su habitual comunicador Manuel Adorni reveló que los partidos de la Selección Argentina serán transmitidos a través de la señal de la TV Pública, incluso a pesar de los rumores que indicaban lo contrario.

Desde que el presidente asumió en el cargo a finales de 2023, comenzó con un sinfín de resoluciones que llevaron a que el canal de televisión abierta pierda mucha relevancia, al bajar el presupuesto que designaba el Estado. Sin embargo, el año mundialista era todo un desafío para las autoridades y en esta oportunidad se tomó una decisión como también sucedía en gobiernos anteriores.

Lo cierto es que TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Después de un largo periodo de total incertidumbre sobre si era el final de una larga tradición en el país, finalmente desde el Gobierno adelantaron el anuncio a través de las redes sociales, tal como suele suceder en este último tiempo bajo la conducción de Javier Milei como presidente de la nación.

Lionel Messi durante la final entre Argentina y Francia en Qatar 2022. (Getty Images)

En su cuenta personal de X (ex Twitter), Manuel Adorni escribió: “La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026“. De esta manera, el actual Jefe de Gabinete de Ministros pero ex Secretario de Comunicación y Medios, utilizó su anterior rol como vocero presidencial y comunicó la novedad en cuestión.

En el mismo posteo que destacó lo recién mencionado, Adorni también aportó un detalle clave que llevó al gobierno de Milei a tomar esta determinación que, en teoría, iría en contra de sus ideales. “Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos“, aclaró dando a entender que lo financia un ‘privado’.

De esta manera, los habitantes de Argentina ya conocen con exactitud qué canal y radio transmitirán cada uno de los encuentros de los campeones del mundo. Cabe recordar que el Mundial comienza el 11 de junio y finaliza el 19 de julio y los dirigidos por Lionel Scaloni comparten el grupo J con Argelia, Austria y Jordania por un lugar en los dieciseisavos de final, rumbo a defender el título.

