La cruda autocrítica de Franco Colapinto tras sus primeras siete carreras con Alpine: “Me cuesta más, es la realidad”

Tras completar el Gran Premio de Bélgica en Spa Francorchamps, Franco Colapinto ya acumula siete carreras en este paso por Alpine dentro de la Fórmula 1. Y, en su llegada al Hungaroring para disputar una nueva fecha del campeonato mundial, fue él mismo quien hizo un balance de lo que está siendo su etapa en la escudería francesa.

“Hay momentos en el fin de semana en que todo está mal y es muy complicado. No encuentro un fin de semana en el que sienta que hemos hecho todo perfecto“, reconoció Franco. “No siento que he hecho un fin de semana en el que todo haya sido perfecto, de mi lado, en la estrategia o en el equipo… Siempre ha habido algo que hemos podido mejorar, eso es parte del proceso también, pero es algo que necesitamos mejorar”, continuó.

Colapinto señaló que todavía no se siente del todo cómodo en el A525 que diseñan en Enstone: “Lo dije desde el comienzo, me falta confianza en el coche, a veces no puedo girar y entrar en curva y eso no me da confianza. Cuando tuvimos este problema el año pasado, lo arreglamos rápido. Ahora me cuesta más, es la realidad“, admitió. De todas formas y a pesar de los problemas, aseguró que se mantiene fuerte de cabeza: “Tengo la misma confianza que el año pasado y eso es difícil en F1“, completó.

Colapinto hizo autocrítica sobre estas carreras en Alpine.

La comparación con Gasly

Colapinto también habló sobre el nivel de Gasly en éstas últimas carreras, con el francés siendo capaz de meter el auto entre los 10 mejores en clasificación y sumando aunque sea unos pocos puntos: “Pierre ha estado muy bien. Ha estado haciendo un buen trabajo de equipo maximizando lo que el coche puede hacer, creo que está un poco delante de lo que esperábamos“, destacó.

“Estoy tratando de entender cómo extrae lo máximo del coche en algunos momentos“, admitió Franco. Y, para cerrar la conversación, habló de que todavía no se siente al mismo nivel que en Imola: “Miro atrás y siento que Imola fue mi mejor semana. Era la primera vez que cogía el coche en mucho tiempo, la primera vez que trabajaba con el equipo, fue uno de mis mejores momentos, el momento en el que he estado más cerca de Pierre, fue en mi primera carrera”.

Los resultados de Colapinto en Alpine