El automovilismo nacional tiene con qué ilusionarse de cara al 2026. Es que Argentina no solo tendrá los ojos puestos en Franco Colapinto en la Fórmula 1, sino que contará con una escalera de talento: Nicolás Varrone acelerará en la Fórmula 2 y Mattia Colnaghi hará su debut en la Fórmula 3. Justamente este último, con 17 años, recibió un espaldarazo consagratorio: la propia F1 lo incluyó en entre los “20 talentos emergentes más prometedores” del mundo.

El sitio oficial de la categoría analizó el panorama global de las competencias de monoplazas, desde el karting hasta las categorías soporte, para destacar a quienes asoman como futuras estrellas. En ese listado, ordenado de forma descendente por edad, Colnaghi ocupa el 15° lugar, compartiendo la nómina con nombres ya consolidados como Kalle Rovanpera (bicampeón de Rally), Colton Herta (IndyCar) y Rafael Cámara (campeón de F3).

Para justificar su elección, la Fórmula 1 no escatimó en elogios hacia el italo-argentino. “Tras dos años en monoplazas, Mattia Colnaghi se ha labrado un camino hasta la parrilla de la F3“, destacó el reporte oficial. El análisis puso el foco en su capacidad ganadora, ya que fue campeón en su debut en la F4 española en 2024 y repitió la hazaña al coronarse en la Eurocup-3 en 2025.

Además, valoraron el sitio donde encarará su próximo desafío: “Otro talento que se suma a la plantilla del Red Bull Junior Team; su tercera temporada en el equipo familiar de MP Motorsport facilitará la transición a las carreras en los fines de semana de Gran Premio”.

Mattia Colnaghi, el argentino que empieza a prometer en Fórmula 3 (Getty Images).

La historia de Colnaghi

Nacido en Monza el 26 de julio de 2008, producto de la unión entre el italiano Marcello Colnaghi y la argentina Martina Bisio, Colnaghi siempre se guio por sus sentimientos. Si bien corrió con licencia italiana hasta 2025, en los últimos meses terminó de tramitar su licencia deportiva argentina, decisión que se refleja en su buzo antiflama y en el auto, donde ya luce la bandera celeste y blanca.

Su vínculo con el país es fuerte, especialmente con el sur, donde reside su abuela. “Mi madre es argentina, de la Patagonia. Estuve en Chubut, ya que la mitad de mi familia está allí“, contó Mattia tiempo atrás, declarándose fanático de las empanadas, los alfajores y el asado.

El fichaje por la academia de Red Bull, cuna de Max Verstappen o Sebastian Vettel, parece no ser casualidad. Su temporada 2025 en la Eurocup-3 fue aplastante: cosechó cinco victorias, cuatro pole positions y cinco récords de vuelta. Ahora, manejando para MP Motorsport (el mismo equipo que formó a Colapinto en las divisiones menores), Colnaghi se prepara para demostrar en la Fórmula 3 por qué la F1 ya piensa en él a futuro.

