La olvidada sanción que deberá cumplir Valtteri Bottas si corre con Cadillac en la F1 2026

El Gran Premio de Abu Dhabi 2024 fue la última de las 246 carreras que Valtteri Bottas corrió hasta la fecha en la Fórmula 1, en la que se alineó ininterrumpidamente desde su debut en 2013, y que incurrió en dos subcampeonatos y 10 victorias. Ahora el finés tendría todo encaminado para hacer su regreso a la categoría, pero la FIA recalcó que le espera una sanción.

En Europa aseguran que Bottas es el primer nombre que ha elegido Cadillac para ser su piloto en el estreno de la escudería en la Fórmula 1 en 2026, y en caso de confirmarse, tendrá que cumplir con la mencionada sanción que data de aquella carrera en los Emiratos Árabes.

Los comisarios encontraron culpable a Bottas de una colisión con Kevin Magnussen en el circuito de Yas Marina, que resultó en su retiro de la carrera. La sanción fue de cinco puestos en la grilla de partida de la próxima carrera en la que participara el piloto; y, como no volvió a correr en F1, dicha sanción sigue colgando sobre su cabeza.

Bottas acarrea una sanción desde Abu Dhabi 2024.

La explicación de la FIA sobre la sanción inamovible a Bottas

La FIA, en este último año, ha modificado su reglamento, y sanciones de este estilo expiran a los 12 meses, como sucede con los puntos de penalización en las superlicencias. Sin embargo, en el caso de Bottas, la sanción lo perseguirá hasta que vuelva a correr en F1, situación que fue explicada por un vocero de la entidad.

“Actualmente, la penalidad se mantiene. No hay ningún mecanismo para retroactivamente mitigar la penalidad que fue aplicada con el reglamento que regía en aquel momento. El cambio de la regulación está pensado para evitar que situaciones anómalas como esa se repitan en el futuro”, explicaron.

El finés volvió a Mercedes como piloto reserva, pero la escudería no lo ha necesitado.

De esta forma, en caso de regresar a la parrilla en el 2026 con Cadillac -o con cualquier otra escudería-, Valtteri Bottas tendrá que cumplir con una sanción de cinco puestos más de quince meses después del momento en el que la recibió.