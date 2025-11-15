Es tendencia:
Un periodista argentino reveló su lapidario pronóstico para Cadillac y Checo Pérez en la F1 2026: “Se los digo ahora”

Adrián Puente tiene claro que al mexicano y a Valtteri Bottas le costará el inicio de la temporada y que Cadillac pecará por su inexperiencia en la F1.

Por Germán Celsan

La advertencia de Adrián Puente a Checo Pérez y Cadillac
Cadillac debutará como escudería en la Fórmula 1 en 2026, y ya anunció a la experimentada dupla de Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos oficiales. El mexicano y el finlandés son dos de los 15 pilotos con más Grandes Premios en la historia de la categoría, aunque ni eso será suficiente para compensar la inexperiencia. O al menos así lo entiende Adrián Puente.

El periodista argentino analizó en Fox Sports la actuación de Checo Pérez en Imola, en lo que fueron los primeros tests de Cadillac, aunque el mexicano pilotó una Ferrari SF-23, que fue utilizada dos temporadas atrás por la escudería de Maranello y que estaba sin tocar desde entonces. Y, a pesar del buen rendimiento de Checo, Puente no titubeó: “Se los digo ahora por las dudas, yo creo que Cadillac empieza [el 2026] en última fila“, presagió.

“Checo, cuando llega a Imola, de un lado tenía a 20 ingenieros de Ferrari, por el motor. Del otro lado, tenía a 30 ingenieros de Cadillac, por el resto del auto”, destacó Puente en su comentario. “Esas 30 personas [de Cadillac] tenían que ponerse a laburar sobre los procedimientos en tiempo real, en escala real, como si estuvieran corriendo, como si estuvieran en pleno ensayo, en plena Qualy. O sea, todos los escenarios posibles”, explicó.

“Ya lo hicieron parcialmente replicando equipos en las últimas carreras; de esto se trata, Cadillac empieza de cero. No es como Audi, que viene trabajando con Sauber hace ya tres años y en campeonato. Cadillac empieza de cero”, señaló, antes de la lapidaria advertencia: “Es más, se los digo ahora por las dudas, yo creo que Cadillac empieza en última fila. Australia, marzo 2026, los dos últimos pilotos van a ser Checo y Bottas“.

Cómo fueron los tests de Checo Pérez en Imola

Los comentarios de Adrián Puente contrastan con la actuación de Checo Pérez en los tests, que fueron realmente positivos tanto en el rendimiento del piloto mexicano como en la productividad en pos del verdadero objetivo, que era que el equipo de ingenieros empiece a familiarizarse con el trabajo a realizar en 2026.

La sorprendente explicación del jefe de Alpine sobre por qué Colapinto demora en cada parada de boxes: “Han sido poco fiables”

La sorprendente explicación del jefe de Alpine sobre por qué Colapinto demora en cada parada de boxes: “Han sido poco fiables”

El mexicano completó 99 vueltas en el primer día y otras 91 en el segundo, en más de seis horas de pilotaje. En su regreso a un F1 tras un año fuera de las pistas, Checo también se despachó con una vuelta rápida de 1:18.82 en el circuito de Imola, un tiempo que no tardaron en comparar con la vuelta rápida del Gran Premio de Emilia-Romaña 2024 (1:18.589).

Con una Ferrari SF23, Checo Pérez completó los primeros tests de Cadillac.

La vuelta rápida de 2024 se consiguió en las condiciones más favorables: con autos con aerodinámica más evolucionada, utilizando neumáticos blandos (C5) operando dentro de su rango térmico ideal, y bajo una temperatura ambiente de 26 °C que elevó el asfalto hasta un nivel de agarre óptimo cercano a los 40 °C.

En contraste, el registro de Checo Pérez se logró en condiciones mucho peores. El piloto mexicano rodó con los compuestos duros, mucho más lentos, sobre una pista fría, y además, con un mapa de motor limitado en potencia para preservarlo durante todos los tests. Bajo estas condiciones adversas, la pérdida de rendimiento por vuelta ronda entre los 0.8 y 1.5 segundos.

Por lo tanto, el hecho de que Checo Pérez, en un coche de dos años de antigüedad y con tantas limitaciones operativas, haya quedado a tan solo dos décimas y media del mejor tiempo de la carrera de 2024 realzan la actuación del mexicano.

En resumen

  • Cadillac debutará como escudería en la F1 en 2026 con los pilotos oficiales Checo Pérez y Valtteri Bottas.
  • El periodista Adrián Puente de Fox Sports presagió que Cadillac terminará en la última fila en el GP de Australia 2026.
  • Checo Pérez completó 190 vueltas en dos días de tests en Imola con un Ferrari SF-23, registrando una vuelta de 1:18.82.
Germán Celsan

