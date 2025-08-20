El motivo por el que la firma de Bottas con Cadillac beneficia a Colapinto de cara a su futuro en la Fórmula 1 con Alpine

A lo largo de los últimos meses, el futuro de Valtteri Bottas estuvo totalmente en duda. El piloto finlandés estaba en Mercedes, pero dialogaba con Alpine para ver la posibilidad de, en 2026, correr para la escudería francesa. Sin embargo, desde Cadillac también se interesaban en sus cualidades dentro del monoplaza.

Finalmente, fueron los estadounidenses quienes se quedaron con el oriundo de la ciudad de Nastola, según reportó el sitio especializado RacingNews365, y en la próxima semana se realizaría el anuncio oficial, justo en la antesala al Gran Premio de Países Bajos, que se realizará a fin de mes.

En la actualidad, Bottas se encuentra como piloto de reserva en Mercedes, pero con su llegada a Cadillac aportará una voz de experiencia en una escudería que dará sus primeros pasos en la Fórmula 1. Por ahora, es el primer piloto que está confirmado por el equipo estadounidense, y que ocupará el undécimo lugar en la parrilla de la próxima temporada a partir de la nueva normativa.

Mientras el piloto finlandés sabe que en su primera carrera de 2026 tendrá que cumplir con una sanción de cinco posiciones en la grilla por un incidente que protagonizó en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024 cuando aún corría para Sauber, el que recibe esta noticia con una sonrisa es Franco Colapinto.

A raíz de la llegada del piloto que estuvo en Williams entre 2013 y 2016, aumentan las chances de que el futuro de Colapinto sea dentro de Alpine. Ya sea como piloto titular o de prueba, principalmente porque los franceses buscan definir quién será el compañero de Pierre Gasly durante la próxima temporada.

Todavía no está definido lo que ocurrirá con Jack Doohan, a quien reemplazó Colapinto tras sus flojas actuaciones. Pero con la posible continuidad del bonaerense de 22 años, desde Alpine ofrecerán una mayor estabilidad en la transición reglamentaria y técnica que atravesará la Fórmula 1 a partir del próximo año, donde los equipos tratarán de combinar pilotos con experiencia y otros con juventud dentro de sus formaciones.

Valtteri Bottas correrá para Cadillac. (Alex Pantling/Getty Images)

A qué hora se corre el GP de los Países Bajos

Para disfrutar del Gran Premio de los Países Bajos de la actual temporada de la Fórmula 1, habrá que aguardar hasta fin de mes. Sí, este fin de semana no habrá ningún tipo de acción.

Todo se iniciará recién el viernes 29 de agosto con las primeras pruebas (FP1 7:30 y FP2 11:00), mientras que el sábado 30 de este mismo mes se llevará a cabo la FP 3 a las 6:30 y la clasificación a las 10:00. Por último, el domingo 31 de agosto, desde las 10:00, se correrá el GP de los Países Bajos. Todo esto, según los horarios de la República Argentina.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Australia – Melbourne – 16 de marzo -disputado-

Gran Premio de China – Shanghái – 23 de marzo -disputado-

Gran Premio de Japón – Suzuka – 6 de abril -disputado-

Gran Premio de Baréin – Sakhir – 13 de abril -disputado-

Gran Premio de Arabia Saudita – Yeda – 20 de abril -disputado-

Gran Premio de Miami – Miami – 4 de mayo -disputado-

Gran Premio de Emilia-Romaña – Imola – 18 de mayo -disputado-

Gran Premio de Mónaco – Montecarlo – 25 de mayo -disputado-

Gran Premio de España – Barcelona – 1 de junio -disputado-

Gran Premio de Canadá – Montreal – 15 de junio -disputado-

Gran Premio de Austria – Spielberg – 29 de junio -disputado-

Gran Premio de Gran Bretaña – Silverstone – 6 de julio -disputado-

Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps -disputado-

Gran Premio de Hungría – Budapest -disputado-

Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto

Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre

Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

