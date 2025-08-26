A falta de un puñado de días para el inicio de la segunda mitad de la temporada, la Fórmula 1 hizo su primer gran anuncio para 2026. Cadillac, la escudería estadounidense que se sumará como onceavo equipo el próximo año, anunció a Sergio Pérez y Valtteri Bottas como pilotos.

“Dos caminos. Una llamada del destino. El futuro del equipo Cadillac de Fórmula 1 comienza con ellos“, publicó en sus redes sociales, con un video protagonizado por el mexicano y el finlandés. “Nuestra alineación de pilotos está definida“, agregó.

Después de meses de especulaciones, el equipo dirigido por Graeme Lowdon se inclinó por dos pilotos de experiencia para comenzar su historia en la F1. Juntos, suman más de 530 Grandes Premios y 16 victorias.

“Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”, expresó Lowdon.

En el sitio oficial de la Fórmula 1, Pérez se mostró feliz de regresar a la parrilla, tras haber quedado sin equipo luego de su salida de Red Bull: “Es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, pude percibir la pasión y la determinación detrás de este proyecto”.

“Desde el momento en que empecé a hablar con el equipo Cadillac de Fórmula 1, sentí algo diferente: algo ambicioso pero a la vez con fundamento. Esto no es solo un proyecto de carreras; es una visión a largo plazo“, soltó Bottas.

El anuncio de Cadillac, un alivio para Colapinto

La llegada de Bottas y Pérez a Cadillac es una gran noticia para Franco Colapinto, teniendo en cuenta que los dos pilotos estaban en la órbita de Alpine como posibles reemplazantes para 2026. De hecho, el finlandés llegó a confirmar que había tenido reuniones con la escudería francesa.

Esto no quiere decir que la continuidad del argentino en 2026 esté asegurada. Sus rendimientos en la segunda mitad de la presente temporada serán determinantes para su carrera. Aún así, que los dos máximos aspirantes a ocupar su butaca ya tengan equipo es un alivio para el oriundo de Pilar.

