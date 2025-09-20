A 24hs del GP de Bakú, confirman quién será el compañero de Verstappen en Red Bull para el 2026: “Ha impresionado”

Mientras Max Verstappen sigue demostrando por qué es el vigente tetracampeón de la Fórmula 1 con una extraordinaria pole en el Gran Premio de Azerbaiyán, en Red Bull Racing comienzan a cerrar todo de cara a la temporada 2026, y entre los aspectos a definir se encuentra el de qué piloto ocupará el segundo asiento y será compañero de Max.

Ahora bien, de acuerdo a lo reportado por el periodista neerlandés Erik van Haren, especialista en la Fórmula 1 y enviado por el medio De Telegraaf, Red Bull ya tiene claro quién ocupará ese lugar. Según expresó van Haren, el compañero de Max Verstappen en Red Bull en 2026 será Isack Hadjar.

“Isack Hadjar se convertirá en el nuevo compañero de equipo de Max Verstappen en el equipo insignia el próximo año, mientras que Arvid Lindblad, de 18 años, está siendo preparado para el ascenso de la Fórmula 2 al equipo hermano Racing Bulls“, escribió el periodista en pleno desarrollo del Gran Premio en Bakú.

Hadjar se convertiría en el séptimo compañero de Verstappen en Red Bull. (Getty)

Isack Hadjar “ha impresionado en su temporada de debut en la Fórmula 1, siendo su tercer puesto en Zandvoort el logro indiscutible hasta la fecha. El joven francés es muy valorado por el asesor y cazatalentos Helmut Marko, no solo por su habilidad al volante, sino también por su resiliencia mental”, explica De Telegraaf. Pero son sus regulares apariciones en el Top Ten -tanto en clasificación como en carrera- y su noveno puesto en el campeonato del mundo con 38 puntos, los principales motivos de su promoción a Red Bull.

¿Yuki Tsunoda y Liam Lawson podrían ser rivales por el lugar de Colapinto?

Se espera que Red Bull confirme a Hadjar como el piloto para la escudería entre finales de octubre y comienzos del mes de noviembre, lo mismo para el ascenso de Lindblad desde la F2. Esto dejaría en una situación crítica a Yuki Tsunoda y Liam Lawson, puesto que uno de los dos se quedaría sin lugar.

Yuki Tsunoda y Liam Lawson se disputarán el último lugar en Racing Bulls. El otro deberá encontrar un nuevo rumbo en la F1. (Getty)

Y si bien uno de los dos tendrá un lugar en Racing Bulls, el otro deberá buscarse un nuevo asiento en la Fórmula 1. De Telegraaf entiende que “la única incertidumbre es el puesto de Franco Colapinto en Alpine” y que allí podría recalar ya sea Tsunoda o Lawson. Ahora bien, Flavio Briatore declaró este mismo fin de semana que el lugar se definirá entre Colapinto y Paul Aron.

Este fin de semana en el callejero de Bakú y las próximas carreras serán fundamentales para Lawson y Tsunoda, que luchan por continuar en la categoría. De momento, ambos han respondido con una gran clasificación, el neozelandés largará tercero este domingo, mientras que el japonés lo hará desde la sexta posición.

Cómo ver la temporada 2025 de la Fórmula 1

