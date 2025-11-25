Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÓRMULA 1

¿Lando Norris, Oscar Piastri o Max Verstappen? Franco Colapinto reveló a su candidato para ganar la Fórmula 1 en 2025: “Sale a matar”

El piloto de Alpine aportó su punto de vista sobre la definición del campeonato en las últimas dos carreras de la temporada.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Colapinto, piloto de Alpine.
© GettyFranco Colapinto, piloto de Alpine.

Contra todo pronóstico, el final de la temporada 2025 de la Fórmula 1 tiene a tres pilotos luchando por el título. Aunque Lando Norris y Oscar Piastri lideraron en gran parte del campeonato a bordo de un McLaren que parecía imbatible, Max Verstappen consiguió una racha que lo mantiene con chances.

Tras la victoria del neerlandés en el Gran Premio de Las Vegas, la definición se reduce a las últimas dos carreras del año: Qatar y Abu Dabi, ambas en Medio Oriente y en los próximos dos fines de semana.

En la previa de Qatar, Franco Colapinto dialogó con Florencia Andersen para Fox Sports y ofreció su perspectiva sobre quién llega mejor parado en esta recta final: “Lando está andando muy bien. Está manejando muy bien. En las últimas carreras mejoró mucho en cuanto a consistencia”.

“Está adelante constantemente y cada sesión que sale a pista ves en su cara que el chabón sale con ganas de ganar, sale a matar y creo que eso es lo que necesita un campeón. Lo que tiene Max y lo que le faltaba un poco a Lando. Lo tiene un poco más que Oscar hoy en día”, se extendió sobre el hambre de los pilotos animadores de la temporada.

Además, se refirió a la desventaja de Verstappen en lo que va de esta campaña: “Creo que Max no tiene un auto a nivel del McLaren creo en unas cuantas de las carreras del año y las que vienen ahora”.

Lando Norris, piloto de McLaren. (Foto: Getty)

Lando Norris, piloto de McLaren. (Foto: Getty)

Publicidad

En cambio, ubicó a los monoplazas de McLaren como una ventaja para Norris y Piastri: “Va a ayudarlos a estar por delante. Tienen una diferencia grande de puntos y quedan pocas carreras. No me gusta dar opiniones sobre eso, especular, pero creo que Lando va a ganar”.

Riesgo de vómitos y pérdida de visión: las condiciones extremas en las que correrá Franco Colapinto en el GP de Qatar

ver también

Riesgo de vómitos y pérdida de visión: las condiciones extremas en las que correrá Franco Colapinto en el GP de Qatar

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2025 de la Fórmula 1

  1. Lando Norris (McLaren) – 390 puntos
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 366 puntos
  3. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 366 puntos
  4. George Russell (Mercedes) – 291 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 222 puntos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 149 puntos
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 132 puntos
  8. Alexander Albon (Williams) – 73 puntos
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 47 puntos (+1)
  10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 45 puntos (-1)
  11. Carlos Sainz (Williams) – 44 puntos (+2)
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 puntos (-1)
  13. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 40 puntos (-1)
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 puntos
  15. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 30 puntos
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 28 puntos
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 22 puntos
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 puntos
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 puntos
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0 puntos

Cuándo se corre el GP de Qatar

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

  • Prácticas Libres 1: 10:30 horas
  • Clasificación Sprint: 14:30 horas
Publicidad

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

  • Carrera Sprint: 11:00 horas
  • Clasificación: 15:00 horas

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

  • Carrera: 13:00 horas

DATOS CLAVE

  • El piloto Franco Colapinto cree que Lando Norris “va a ganar” el título de la Fórmula 1.
  • Colapinto afirmó que Norris mejoró mucho en consistencia en las últimas carreras.
  • La desventaja de Max Verstappen es que no tiene un auto al nivel del McLaren de Norris.
Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

ggrova
german garcía grova

Jugadores prescindibles y posibles refuerzos: las decisiones de Gallardo tras la eliminación

Lee también
Los McLaren fueron descalificados del GP de las Vegas
FÓRMULA 1

Los McLaren fueron descalificados del GP de las Vegas

Así quedó la tabla de posiciones del campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de Lando Norris en el GP de Brasil
FÓRMULA 1

Así quedó la tabla de posiciones del campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de Lando Norris en el GP de Brasil

Con Norris superando a Piastri, Franco Colapinto terminó 16° en la FP1 del Gran Premio de Brasil
FÓRMULA 1

Con Norris superando a Piastri, Franco Colapinto terminó 16° en la FP1 del Gran Premio de Brasil

Fue verdugo de Boca en la Copa Libertadores, lo persiguió la justicia por falsificar su identidad y hoy dedica su tiempo a cuidar un mono
Fútbol Sudamericano

Fue verdugo de Boca en la Copa Libertadores, lo persiguió la justicia por falsificar su identidad y hoy dedica su tiempo a cuidar un mono

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo