¿Lando Norris, Oscar Piastri o Max Verstappen? Franco Colapinto reveló a su candidato para ganar la Fórmula 1 en 2025: “Sale a matar”

Contra todo pronóstico, el final de la temporada 2025 de la Fórmula 1 tiene a tres pilotos luchando por el título. Aunque Lando Norris y Oscar Piastri lideraron en gran parte del campeonato a bordo de un McLaren que parecía imbatible, Max Verstappen consiguió una racha que lo mantiene con chances.

Tras la victoria del neerlandés en el Gran Premio de Las Vegas, la definición se reduce a las últimas dos carreras del año: Qatar y Abu Dabi, ambas en Medio Oriente y en los próximos dos fines de semana.

En la previa de Qatar, Franco Colapinto dialogó con Florencia Andersen para Fox Sports y ofreció su perspectiva sobre quién llega mejor parado en esta recta final: “Lando está andando muy bien. Está manejando muy bien. En las últimas carreras mejoró mucho en cuanto a consistencia”.

“Está adelante constantemente y cada sesión que sale a pista ves en su cara que el chabón sale con ganas de ganar, sale a matar y creo que eso es lo que necesita un campeón. Lo que tiene Max y lo que le faltaba un poco a Lando. Lo tiene un poco más que Oscar hoy en día”, se extendió sobre el hambre de los pilotos animadores de la temporada.

Además, se refirió a la desventaja de Verstappen en lo que va de esta campaña: “Creo que Max no tiene un auto a nivel del McLaren creo en unas cuantas de las carreras del año y las que vienen ahora”.

En cambio, ubicó a los monoplazas de McLaren como una ventaja para Norris y Piastri: “Va a ayudarlos a estar por delante. Tienen una diferencia grande de puntos y quedan pocas carreras. No me gusta dar opiniones sobre eso, especular, pero creo que Lando va a ganar”.

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2025 de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren) – 390 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 366 puntos Max Verstappen (Red Bull Racing) – 366 puntos George Russell (Mercedes) – 291 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 222 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 149 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) – 132 puntos Alexander Albon (Williams) – 73 puntos Isack Hadjar (Racing Bulls) – 47 puntos (+1) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 45 puntos (-1) Carlos Sainz (Williams) – 44 puntos (+2) Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 puntos (-1) Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 40 puntos (-1) Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 32 puntos Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 30 puntos Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 28 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 22 puntos Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 0 puntos Jack Doohan (Alpine) – 0 puntos

Cuándo se corre el GP de Qatar

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

Prácticas Libres 1: 10:30 horas

Clasificación Sprint: 14:30 horas

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

Carrera Sprint: 11:00 horas

Clasificación: 15:00 horas

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

Carrera: 13:00 horas

DATOS CLAVE

