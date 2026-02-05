Christian Horner reconoció su intención de regresar a la F1 tras ser vinculado con Alpine: “Si vuelvo será para ganar”

Tras 21 años al frente de Red Bull Racing, en julio pasado se dio a conocer que Christian Horner no seguiría en la escudería. Entre la denuncia que empañó su imagen, y el dominio que por entonces marcaba claramente McLaren, el hombre al frente de la escudería de la bebida energética fue el sacrificado.

Sin embargo, su relación con la Fórmula 1 no está terminada, y el británico reconoció que quiere volver. El nombre de Horner sonó en estos meses en varias escuderías, como Aston Martin o Ferrari, pero más que nada en Alpine, tanto por su relación con Flavio Briatore como por la falta de una figura de su estilo dentro del equipo que tiene a Franco Colapinto y Pierre Gasly como sus pilotos.

Alpine espera por Christian Horner, quien llegaría como socio e inversor. (Getty)

“Es fascinante, me fui de Red Bull el 8 de julio y esta es la primera vez que hablo con la prensa”, señaló Horner en su presentación en el European Motor Show que se celebró en Dublin, Irlanda, el pasado fin de semana. Aunque prefirió dejar abiertas sus opciones para el regreso.

“Me he reunido con cada equipo de la Fórmula 1, desde los que están en el fondo de la grilla, a los que están en zona media y los de más arriba. Pero la realidad es que hasta la primeravera no puedo hacer nada. Aunque es un halago ser vinculado con todos estos equipos“, aclaró.

Horner aseguró que volverá a la Fórmula 1 “para ganar”

“Siento que tengo asuntos pendientes en la Fórmula 1“, admitió Christian Horner, afirmando que lo veremos nuevamente en la categoría. Aunque claro, solo si se cumplen ciertos requisitos: “No terminó de la forma en que hubiera querido que terminase, pero no volveré por cualquier cosa. Si vuelvo, será para ganar, por algo que pueda ganar. No voy a volver al paddock si no tengo nada para hacer“, aclaró.

Horner es responsable de 6 títulos de constructores y 8 de pilotos (4 de Vettel y 4 de Verstappen) para Red Bull. (Getty)

“Extraño el deporte, extraño a la gente, extraño el equipo que construí. Tuve unos 21 años realmente increíbles en la Fórmula 1, un paso fantástico, donde ganamos muchas carreras, campeonatos y pude trabajar con pilotos, ingenieros y colaboradores asombrosos”, reconoció Horner.

“Así que no, no necesito volver. Podría terminar mi carrera ahora. Pero si vuelvo será por la oportunidad correcta, para trabajar con grandes personas y rodeado de gente que quiere ganar, que comparte ese deseo“, explicó. “Me gustaría ser un socio, no simplemente alguien que contratan para un puesto, pero habrá que ver cómo se va dando, no estoy en un apuro, no lo necesito”.

Horner está dispuesto a comprar un porcentaje de Alpine y ser socio

Flavio Briatore confirmó en la presentación del A526 que el exjefe de Red Bull está entre los interesados a adquirir el 24% en manos de Otro Capital, pero que no es el único dispuesto a lanzar una oferta por ese cuarto de la escudería.

Horner quiere tener un rol en el equipo a la vez que ser socio. (Getty)

No obstante, el italiano separó su relación personal con Horner de las negociaciones, alegando que él solo está enfocado en el trabajo del equipo de cara a la temporada 2026 y que es Otro Capital quien dialoga con los posibles compradores de su parte de la escudería francesa.

Por supuesto, Horner formaría no compraría las acciones por su cuenta, sino que estaría conformando un grupo inversor dispuesto a adquirir esa parte de Alpine y que le permita también tener un rol dentro del equipo en la Fórmula 1.

