Los mejores memes del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1: Alpine volvió a sufrir y Colapinto le ganó a Gasly

En el Circuito de las Américas, este domingo se desarrolló la carrera del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Max Verstappen fue el ganador en Austin, pero el foco de los argentinos estuvo sobre su piloto, Franco Colapinto, que volvió a dar que hablar.

El argentino no tuvo una buena tarde en territorio tejano y el Alpine volvió a decepcionar, pero los fanáticos del automovilismo lo acompañaron con comentarios en redes y los habituales memes.

Sobre el final de la carrera, Colapinto desobedeció la orden del equipo de mantener posiciones a pesar de que Pierre Gasly llevaba un ritmo notablemente más lento. El de Pilar se lanzó y lo dejó en el fondo de la parrilla, desatando una ola de festejos.

