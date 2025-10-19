Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: minuto a minuto de la carrera en Austin

Continúa teniendo lugar un fin de semana vibrante en el Gran Premio de Estados Unidos. Sucede que, con el Circuito de Austin como testigo, se lleva a cabo una nueva presentación de la actual temporada de la Fórmula 1. En medio de ese panorama, el argentino Franco Colapinto larga en la decimoquinta colocación de la parrilla.

No es un detalle menor que Max Verstappen, quien inicia en la primera ubicación, ya pisó bien fuerte en la carrera Sprint, por lo que cuenta con la ilusión de seguir recortando distancias sobre los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris y así continuar teniendo chances de arrebatarles el título. Una enorme expectativa en Estados Unidos.