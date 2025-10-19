Es tendencia:
Fórmula 1

Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: minuto a minuto de la carrera en Austin

Se lleva a cabo una nueva carrera de la presente temporada de la categoría más importante del automovilismo mundial. Todos los detalles.

Las posiciones de la Fórmula 1

  1. Oscar Piastri (McLaren): 336 puntos
  2. Lando Norris (McLaren): 314
  3. Max Verstappen (Red Bull): 281
  4. George Russell (Mercedes): 244
  5. Charles Leclerc (Ferrari): 177
  6. Lewis Hamilton (Ferrari): 130
  7. Kimi Antonelli (Mercedes): 89
  8. Alex Albon (Williams): 73
  9. Isack Hadjar (RB): 39
  10. Carlos Sainz (Williams): 38
  11. Nico Hulkenberg (Sauber): 37
  12. Fernando Alonso (Aston Martin): 36
  13. Lance Stroll (Aston Martin): 32
  14. Liam Lawson (RB): 30
  15. Esteban Ocon (Haas): 28
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull): 22
  17. Pierre Gasly (Alpine): 20
  18. Gabriel Bortoleto (Sauber): 18
  19. Oliver Bearman (Haas): 18
Así se larga el GP de Estados Unidos

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Cherles Leclerc (Ferrari)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  6. Oscar Piastri (McLaren)
  7. Kimi Antonelli (Mercedes)
  8. Oliver Bearman (Haas)
  9. Carlos Sainz (Williams)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin)
  11. Nico Hulkenberg (Sauber)
  12. Liam Lawson (RB)
  13. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  14. Pierre Gasly (Alpine)
  15. Franco Colapinto (Alpine)
  16. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  17. Esteban Ocon (Haas)
  18. Lance Stroll (Aston Martin)
  19. Alex Albon (Williams)

¡Bienvenidos a todos!

Les damos la bienvenida al GP de Estados Unidos, en el Circuito de Austin.

Por Gabriel Casazza

Franco Colapinto en acción.
© GettyFranco Colapinto en acción.

Continúa teniendo lugar un fin de semana vibrante en el Gran Premio de Estados Unidos. Sucede que, con el Circuito de Austin como testigo, se lleva a cabo una nueva presentación de la actual temporada de la Fórmula 1. En medio de ese panorama, el argentino Franco Colapinto larga en la decimoquinta colocación de la parrilla.

No es un detalle menor que Max Verstappen, quien inicia en la primera ubicación, ya pisó bien fuerte en la carrera Sprint, por lo que cuenta con la ilusión de seguir recortando distancias sobre los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris y así continuar teniendo chances de arrebatarles el título. Una enorme expectativa en Estados Unidos.

gabriel casazza
Gabriel Casazza

