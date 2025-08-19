Mientras Alpine reconoce ya estar trabajando en 2026, un rival directo se sigue enfocando en la F1 actual: “El próximo año será una lotería”

La escudería francesa de Alpine se encuentra en lo más bajo del campeonato de constructores, en la que está siendo objetivamente su peor temporada dentro de la Fórmula 1. Figuras importantes de la escudería como Flavio Briatore y Pierre Gasly ya han hecho público que están enfocados en el 2026 y trabajando en el desarrollo del auto de la próxima temporada.

Y lo que hará aún más difícil la tarea de Pierre Gasly y Franco Colapinto en lo que resta del año es que Haas, uno de los principales rivales de Alpine en el Campeonato de Constructores, sigue enfocado en el 2025 y trabajando para mejorar el auto en la última parte de la temporada. Así lo aseguró Jonathan Heal, uno de los principales ingenieros de la escudería.

Jonathan Heal aseguró que Haas se sigue enfocando en la temporada actual.

“A veces es mejor luchar el campeonato en el que estás que en el del siguiente año”, le aseguró Heal a los medios. Y señaló: “El año que viene será una lotería por muchos motivos, los motores y esas cosas. Así que, para nosotros, es importante hacerlo bien este año”.

“Una décima de segundo puede significar cinco lugares en la grilla actual“, destacó el ingeniero. “Es un año muy difícil. Ya no buscas ganar dos o tres décimas con un paquete de mejoras, con una décima puedes marcar una diferencia sobre dónde estás peleando.”

Haas y Alpine, en lo profundo del campeonato de constructores

El pasado 3 de agosto en Hungría se llevó a cabo la última carrera hasta el momento en la F1, en la que Haas y Alpine no sumaron puntos, por lo que quedaron en el fondo de la clasificación de constructores, con 35 y 20 puntos, respectivamente.

Haas quiere mejorar en lo que queda del 2025 y subir en el campeonato de constructores.

El Campeonato de Constructores, para las escuderías, resulta aún más importante que el de pilotos, puesto que la mayor parte del dinero se distribuye según la posición de cada equipo en dicha tabla al final de la temporada. No es descabellado pensar que si Haas logran encontrar esas mejoras, pueda escaparle a Alpine y pelear algún puesto mejor contra Racing Bulls, Sauber y Aston Martin.

Así está la tabla de posiciones del campeonato de constructores de la F1 2025

McLaren – 559 puntos Ferrari – 260 puntos Mercedes – 236 puntos Red Bull Racing – 194 puntos Williams – 70 puntos Aston Martin – 52 puntos Kick Sauber – 51 puntos Racing Bulls – 45 puntos Haas – 35 puntos Alpine – 20 puntos

