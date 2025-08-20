Mientras Gabriel Bortoleto gana 2 millones en Kick Sauber, esto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1

Con media temporada ya disputada en la F1 2025, Gabriel Bortoleto parece ir asentándose cada vez más en la categoría, con un Kick Sauber que ha comenzado a rendir mucho mejor que en las primeras carreras y que le ha permitido sumar sus primeros puntos en el campeonato.

Diferente es la suerte de Franco Colapinto, que aún no fue capaz de sumar con el Alpine, y maneja un A525 que deja mucho que desear. Aún así, la diferencia entre ambos en el campeonato, no se refleja tanto en el cheque a fin de mes, o a fin de carrera.

Bortoleto es uno de los pilotos que menos cobra en la F1.

Y es que el brasileño, campeón de la F2 2024 firmó un contrato por tres temporadas (hasta 2027) con Kick Sauber, que se transformará en Audi para el 2026, en el cual tiene asegurado un salario base de 2 millones de dólares por campaña con la escudería. Así lo reporta el sitio especializado Sportrac.

En contraparte, Franco Colapinto no está tan lejos de lo que percibe Bortoleto, pero aún así, su salario es el más bajo de la categoría, y cobra por carrera en la que participa. Es por eso que hasta el momento el piloto argentino de 22 años juntó un total de 246.000 dólares, ya que por cada una de ellas cobró un aproximado de 41.000 dólares y corrió seis veces.

Los millones que cobra cada piloto de la Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull): 65 millones de dólares

Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares

Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares

Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares

Lando Norris (McLaren): 20 millones de dólares

George Russell (Mercedes): 15 millones de dólares

Carlos Sainz (Williams): 10 millones de dólares

Pierre Gasly (Alpine): 10 millones de dólares

(Alpine): 10 millones de dólares Alex Albon (Williams): 8 millones de dólares

Nico Hülkenberg (Kick-Sauber): 7 millones de dólares

Esteban Ocon (Haas Ferrari): 7 millones de dólares

Oscar Piastri (McLaren): 6 millones de dólares

Lance Stroll (Aston Martin): 3 millones de dólares

Gabriel Bortoleto (Kick-Sauber): 2 millones de dólares

Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares

Oliver Bearman (Haas Ferrari): 1 millón de dólares

Liam Lawson (VCARB): 1 millón de dólares

Isack Hadjar (VCARB): 1 millón de dólares

Franco Colapinto (Alpine): 41.000 dólares por carrera

vía Sportrac

