Mientras Gabriel Bortoleto gana 2 millones en Kick Sauber, esto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1

El brasileño era uno de los pilotos con el salario más bajo al inicio de la temporada.

Por Germán Celsan

La comparación entre Bortoleto y Colapinto
© Alpine F1 TeamLa comparación entre Bortoleto y Colapinto

Con media temporada ya disputada en la F1 2025, Gabriel Bortoleto parece ir asentándose cada vez más en la categoría, con un Kick Sauber que ha comenzado a rendir mucho mejor que en las primeras carreras y que le ha permitido sumar sus primeros puntos en el campeonato.

Diferente es la suerte de Franco Colapinto, que aún no fue capaz de sumar con el Alpine, y maneja un A525 que deja mucho que desear. Aún así, la diferencia entre ambos en el campeonato, no se refleja tanto en el cheque a fin de mes, o a fin de carrera.

Gabriel Bortoleto, piloto de Kick Sauber en la Fórmula 1

Bortoleto es uno de los pilotos que menos cobra en la F1.

Y es que el brasileño, campeón de la F2 2024 firmó un contrato por tres temporadas (hasta 2027) con Kick Sauber, que se transformará en Audi para el 2026, en el cual tiene asegurado un salario base de 2 millones de dólares por campaña con la escudería. Así lo reporta el sitio especializado Sportrac.

En contraparte, Franco Colapinto no está tan lejos de lo que percibe Bortoleto, pero aún así, su salario es el más bajo de la categoría, y cobra por carrera en la que participa. Es por eso que hasta el momento el piloto argentino de 22 años juntó un total de 246.000 dólares, ya que por cada una de ellas cobró un aproximado de 41.000 dólares y corrió seis veces.

Los millones que cobra cada piloto de la Fórmula 1

  • Max Verstappen (Red Bull): 65 millones de dólares
  • Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares
  • Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares
  • Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares
  • Lando Norris (McLaren): 20 millones de dólares
  • George Russell (Mercedes): 15 millones de dólares
  • Carlos Sainz (Williams): 10 millones de dólares
  • Pierre Gasly (Alpine): 10 millones de dólares
  • Alex Albon (Williams): 8 millones de dólares
  • Nico Hülkenberg (Kick-Sauber): 7 millones de dólares
  • Esteban Ocon (Haas Ferrari): 7 millones de dólares
  • Oscar Piastri (McLaren): 6 millones de dólares
  • Lance Stroll (Aston Martin): 3 millones de dólares
  • Gabriel Bortoleto (Kick-Sauber): 2 millones de dólares
  • Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares
  • Oliver Bearman (Haas Ferrari): 1 millón de dólares
  • Liam Lawson (VCARB): 1 millón de dólares
  • Isack Hadjar (VCARB): 1 millón de dólares
  • Franco Colapinto (Alpine): 41.000 dólares por carrera
    vía Sportrac
Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la F1 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 284pts
  2. Lando Norris (McLaren) – 275pts
  3. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 187pts
  4. George Russell (Mercedes) – 172pts
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 151pts
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 109pts
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 64pts
  8. Alexander Albon (Williams) – 54pts
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 37pts
  10. Esteban Ocon (Haas) – 27pts
  11. Fernando Alonso (Aston Martin) – 26pts
  12. Lance Stroll (Aston Martin) – 26pts
  13. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 22pts
  14. Pierre Gasly (Alpine) – 20pts
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 20pts
  16. Carlos Sainz (Williams) – 16pts
  17. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 14pts
  18. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 10pts
  19. Oliver Bearman (Haas) – 8pts
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0pts
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0pts
