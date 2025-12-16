Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa del Rey

Qué canal pasa Guadalajara vs. Barcelona por la Copa del Rey

Los dirigidos por Hansi Flick hacen su presentación en el certamen enfrentando a un equipo de tercera división.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Qué canal pasa Guadalajara vs. Barcelona por la Copa del Rey
© Getty ImagesQué canal pasa Guadalajara vs. Barcelona por la Copa del Rey

Este martes 16 de diciembre a partir de las 17 (hora de Argentina), Barcelona hará su presentación en la Copa del Rey enfrentando a Guadalajara, un equipo que milita en la tercera división de España. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Pedro Escartín.

El equipo de Hansi Flick iniciará su defensa del título en un buen momento. Actualmente lidera LaLiga con 43 puntos y acumula 5 victorias al hilo. La última fue el pasado sábado ante Osasuna por 2 a 0 en el Spotify Camp Nou.

Por su parte, el equipo del ascenso español viene de caer 3 a 1 ante Castilla, en el marco de la jornada 16 de la Primera Federación. Actualmente marcha 17° en su zona, solo 3 puntos por encima del último puesto.

Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Guadalajara por la Copa del Rey

El encuentro entre Barcelona y Guadalajara, que se llevará a cabo este martes 16 de diciembre a las 17 (hora de Argentina) en el Estadio Pedro Escartín, se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de Flow (canal 116).

Posibles formaciones

CD GUADALAJARA: Amador Zarco; Dani Gallardo, Javier Ablanque, Víctor Rodríguez, Julio Martínez; Toño Calvo, Samu Mayo, Raúl Tavares; Neskes, David Amigo y Salifo Caropitche. DT: Pere Martí.

FC BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents; Frenkie De Jong, Marc Casadó, Fermín López; Dro Fernández, Marcus Rashford y Roony Bardghji. DT: Hansi Flick.

Publicidad
El gigante europeo que quiere a Julián Álvarez y a Lautaro Martínez

ver también

El gigante europeo que quiere a Julián Álvarez y a Lautaro Martínez

Messi Cup: ante la atenta mirada de Leo, River sacó un empate ante Barcelona

ver también

Messi Cup: ante la atenta mirada de Leo, River sacó un empate ante Barcelona

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Siempre sale campeón el mejor y ese fue Estudiantes: ni Boca ni River, que fueron deplorables

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Franco Mastantuono, en el top ten de los mejores jugadores sub 20 del 2025
Fútbol europeo

Franco Mastantuono, en el top ten de los mejores jugadores sub 20 del 2025

Dybala podría ser un Riquelme de 2007 o un Tevez de 2003: con él, Boca puede soñar con la séptima Libertadores
Opinión

Dybala podría ser un Riquelme de 2007 o un Tevez de 2003: con él, Boca puede soñar con la séptima Libertadores

Boca hoy: negociaciones con Dybala, habló el agente de Borja, bombos para la Libertadores y más
Boca Juniors

Boca hoy: negociaciones con Dybala, habló el agente de Borja, bombos para la Libertadores y más

El país que se adelantó a Argentina y ya se aseguró una fecha en el calendario de la Fórmula 1 para 2027
FÓRMULA 1

El país que se adelantó a Argentina y ya se aseguró una fecha en el calendario de la Fórmula 1 para 2027

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo