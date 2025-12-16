Qué canal pasa Guadalajara vs. Barcelona por la Copa del Rey

Este martes 16 de diciembre a partir de las 17 (hora de Argentina), Barcelona hará su presentación en la Copa del Rey enfrentando a Guadalajara, un equipo que milita en la tercera división de España. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Pedro Escartín.

El equipo de Hansi Flick iniciará su defensa del título en un buen momento. Actualmente lidera LaLiga con 43 puntos y acumula 5 victorias al hilo. La última fue el pasado sábado ante Osasuna por 2 a 0 en el Spotify Camp Nou.

Por su parte, el equipo del ascenso español viene de caer 3 a 1 ante Castilla, en el marco de la jornada 16 de la Primera Federación. Actualmente marcha 17° en su zona, solo 3 puntos por encima del último puesto.

Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Guadalajara por la Copa del Rey

El encuentro entre Barcelona y Guadalajara, que se llevará a cabo este martes 16 de diciembre a las 17 (hora de Argentina) en el Estadio Pedro Escartín, se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de Flow (canal 116).

Posibles formaciones

CD GUADALAJARA: Amador Zarco; Dani Gallardo, Javier Ablanque, Víctor Rodríguez, Julio Martínez; Toño Calvo, Samu Mayo, Raúl Tavares; Neskes, David Amigo y Salifo Caropitche. DT: Pere Martí.

FC BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents; Frenkie De Jong, Marc Casadó, Fermín López; Dro Fernández, Marcus Rashford y Roony Bardghji. DT: Hansi Flick.

Publicidad

Publicidad

ver también El gigante europeo que quiere a Julián Álvarez y a Lautaro Martínez