Mientras Mercado Libre fue presentado en el A525 para el GP de Austin, otro sponsor de Alpine filtró información del futuro de Colapinto

El principal sponsor de Colapinto estará presente en la versión especial del auto para el Gran Premio de los Estados Unidos.

Por Germán Celsan

Los sponsors de Alpine con novedades para Austin
Este fin de semana la Fórmula 1 inicia su gira por América con el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, una carrera para la que varias escuderías tienen novedades de diseño en sus monoplazas, y Alpine no será la excepción. El A525 que pilotarán Franco Colapinto y Pierre Gasly tendrá modificaciones visuales, destacando al principal sponsor del argentino: Mercado Libre.

Sigue toda la temporada de la Fórmula 1 2025 junto a Franco Colapinto por Disney+

Tal y como se vio el año pasado en Williams, Mercado Libre pondrá su clásico color amarillo en el auto de Colapinto. Se podrá ver la franja en la parte trasera del auto y también en el ala posterior, tanto en el flap superior como en los laterales.

El diseño especial del A525 para el Gran Premio de los Estados Unidos. (Alpine F1 Team)

El anuncio del diseño nuevo del auto, que se extenderá a los Grandes Premios de México y de Brasil, contó con la participación especial de Neymar Jr., justamente anticipando la carrera que se disputará a comienzos del próximo mes de noviembre en Interlagos.

Un sponsor de Alpine anticipó que Colapinto seguirá en 2026

En el marco del Gran Premio de los Estados Unidos, los pilotos realizan acciones con las marcas que apoyan a sus escuderías. Justamente, a raíz de esto, Pierre Gasly fue consultado por Viagogo sobre los tres eventos que le gustaría vivir y con qué piloto compartiría ese momento.

El francés presagió una final del Mundial 2026 en la que Argentina y Francia se vuelven a enfrentar, y reconoció que le gustaría verla con Colapinto, esperando la revancha. Ante esto, desde Viagogo destacaron: “Esperamos un Francia vs. Argentina en la final del mundial el próximo año, así podemos enviar a Pierre Gasly y Franco Colapinto“, anticipando la continuidad del argentino en la escudería para el 2026.

Los horarios para el fin de semana del Gran Premio de los Estados Unidos

Al correrse en América, el cronograma de horarios del Gran Premio de los Estados Unidos diferirá bastante de lo que nos acostumbró la F1 en las últimas carreras. Los horarios del fin de semana serán los siguientes:

Viernes 17

  • Entrenamientos Libres: 14:30hs
  • Clasificación Sprint: 18:30hs
Sábado 18

  • Carrera Sprint: 14:00hs
  • Clasificación: 18:00hs

Domingo 19

  • Carrera: 16:00hs
    Todos los horarios en hora argentina
germán celsan
Germán Celsan

