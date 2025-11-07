Nueva duración para las carreras y dos cambios más: el nuevo reglamento que estudia la Fórmula 1 para el 2026

No es ningún misterio que el 2026 llegará con el cambio más radical en más de una década dentro de la Fórmula 1. La FIA ya confirmó hace tiempo que la categoría como la conocemos cambiará por completo y las escuderías trabajan desde hace más de un año en los nuevos autos y motores. Sin embargo -y por si no fuera suficiente-, eso no sería lo único que cambiaría.

De acuerdo a lo informado por el medio especializado The Race, la Fórmula 1 estaría evaluando modificaciones en la duración de los Grandes Premios, estandarizando la duración de las carreras, así como una ampliación en la duración de las clasificaciones y ante eventuales banderas rojas.

Los tres cambios de reglamento que tendría la F1 en 2026

En primer lugar, y posiblemente el más relevante de los tres cambios, la Fórmula 1 querría que todas las carreras tengan una duración similar. Hoy el parámetro utilizado es que las competencias alcancen los 305km, como mínimo. Y la cantidad de vueltas es de acuerdo a la cantidad mínima necesaria para superar esa barrera. Mónaco es una excepción, debido a varios factores como longitud del circuito y velocidad en la pista.

En cualquier caso, esto implica que carreras como el Gran Premio de Italia en Monza sean a más de 70 vueltas y duren alrededor de 75 minutos, pero que otras como Singapur duren más de 100 minutos. Media hora de diferencia es mucho, y aunque estandarizar la duración de las carreras en cuanto a tiempo facilita muchas cosas, en otras es un verdadero dolor de cabeza.

Por ejemplo, si Monza durara más tiempo, los coches necesitarían más combustible y, posiblemente, una recarga obligatoria o un taque más grande. Cuestiones a tener en cuenta antes de llegar a una resolución final sobre la problemática. En cualquier caso, la idea sería que el estándar fuera de 90 minutos, una hora y media.

Las otras dos cuestiones son un poco más simples. Por un lado, en los Grandes Premios con fin de semana de carrera sprint, en los que hay únicamente una sesión de entrenamientos libres de una hora, la Fórmula 1 evalúa extender la misma unos 15 minutos en caso de que sean suspendidos por bandera roja. Y es que, en los libres, la bandera roja no detiene el cronómetro y el tiempo sigue corriendo.

Mientras tanto, en clasificación -especialmente en Q1 y Q2- se podría aumentar un minuto la duración de cada tanda. Esto tiene como motivo la presencia de dos autos más en pista en las mismas, con la incorporación de Cadillac como undécima escudería. Los equipos tendrían más tiempo para diagramar sus estrategias de acuerdo al tráfico.

Lógicamente, las tres medidas todavía no han sido confirmadas y se encuentran en período de evaluación dentro de la mesa directiva de la Fórmula 1 que, como mencionamos, en 2026 verá su cambio más grande en más de diez años.

Datos clave

La Fórmula 1 estaría evaluando estandarizar la duración de las carreras en 90 minutos para la temporada 2026.

para la temporada 2026. Se evalúa extender en un minuto la duración de las tandas de clasificación (Q1 y Q2) por la incorporación de Cadillac como undécima escudería.

(Q1 y Q2) por la incorporación de Cadillac como undécima escudería. La Fórmula 1 podría extender 15 minutos la sesión de Entrenamientos Libres en fines de semana Sprint en caso de bandera roja.

