“Para Gasly es un auto mucho más fácil de manejar”: Colapinto mostró su frustración tras la clasificación en Austin

Por apenas un puesto, Pierre Gasly superó a Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos y aunque ambos Alpine largarán en la misma fila, el argentino se mostró frustrado con el comportamiento del A525 en el Circuito de las Américas.

Una vez terminada la tanda, Colapinto se dirigió a los medios para exponer sus sensaciones del sábado y reconoció que Austin le está costando mucho más que otras carreras: “No me estoy encontrando bien con el auto y no estoy teniendo esa confianza que tuve en carreras anteriores”, admitió.

“Hicimos varios cambios ayer, después de la FP1. No funcionaron. Tratamos de seguir en esa dirección para no cambiar todo el auto para la qualy, y cambiar otra cosa más en esa dirección y fue todavía peor”, explicó Franco. “Son cosas para aprender en equipo, yo como a veces no entiendo el set up o cómo el auto es más rápido, no solamente lo que yo necesito, a veces me cuesta un poco. Eso es, hoy en día, lo que más me está costando.”

“No es que no tuve ritmo, no estuve cómodo el finde con el auto, y me está constando encontrar esa confianza que había tenido en las últimas carreras. Este finde me cuesta”, señaló tajantemente.

La comparación con Gasly

Franco Colapinto explicó que el auto está desarrollado pensando en el estilo de manejo de Gasly, que prefiere una configuración más rígida, con mayor carga aerodinámica y por eso él no se siente cómodo y cuando ajusta el auto a su gusto, pierde en el balance y la confiabilidad.

“Para Pierre [Gasly] es un auto mucho más fácil de manejar, a él le gusta que sea así y a mí me cuesta ser consistente y no cometer errores con un auto que se maneja así. Hay que trabajar para mañana y ojalá sea mejor”, reconoció Colapinto. “Es un auto muy duro, inestable en la entrada [de las curvas], cuando lo ablandas perdés mucha carga aerodinámica. Es un compromiso constante y a mí por ahora no me está funcionando.”

“Es una pista que en las curvas rápidas voy bien, pero como pierdo toda esa carga aerodinámica, en las lentas pierdo mucho. Hay que seguir trabajando y enfocados en mejorar el auto y tener más confianza, que es lo que más me cuesta hasta ahora”, completó el argentino.

Parrilla de salida del GP de Austin

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Ollie Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Sauber) Liam Lawson (RB) Yuki Tsunoda (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Sauber) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin)* Alex Albon (Williams) Isack Hadjar (RB)

*Lance Stroll largará último por la sanción de cinco puestos

