Pese a terminar la Fórmula 1 2025 sin puntos, Franco Colapinto consiguió un imponente logro que solo comparte con George Russell

Este domingo terminó la temporada 2025 de la Fórmula 1, en la que Lando Norris se consagró campeón como piloto y McLaren ya había festejado de antemano en el Campeonato de Constructores. Sin embargo, el foco puesto en Franco Colapinto indica que consiguió un imponente logro que solamente comparte con George Russell y ningún otro corredor lo alcanzó en este año.

Es una realidad que el hombre de Alpine estuvo lejos de mostrar su mejor versión, aunque fue notablemente perjudicado por el monoplaza que heredó con la competición ya iniciada. Pero poco de eso importó para este ítem, ya que pudo convertirse en uno de los dos únicos pilotos en un ranking más que importante dentro del ambiente del automovilismo de elite, como lo es la F1.

Lo cierto es que, ahora que terminó la acción, Colapinto y Russell son los únicos que terminaron la temporada de la Fórmula 1 sin DNF. Aunque el argentino ni siquiera sumó puntos para el Campeonato y siempre terminó entre las últimas posiciones, se las ingenió para terminar todas las carreras que comenzó. Hecho que, en 2025, solamente pudo lograr el corredor de Mercedes Benz.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, en el GP de Abu Dhabi. (Getty Images)

Un detalle importante a resaltar es que en esta categoría no están incluidos dos acontecimientos: su accidente en Interlagos y la falla mecánica en Silverstone. Lo ocurrido en el Gran Premio de Brasil transcurrió durante la Sprint, por lo que no califica como carrera en sí. Por otro lado, en el GP de Gran Bretaña ni siquiera pudo arrancar, por lo que se denominó como DNS y no como DNF.

Colapinto le dedicó un mensaje a los fanáticos de cara al 2026

En un video publicado por la cuenta oficial de Alpine y junto a la presencia de Pierre Gasly, Colapinto le dedicó un mensaje a los fanáticos de cara a la temporada 2026 que promete ser positiva para la escudería. “Gracias chicos por todo su apoyo. El año que viene será mucho mejor“, sentenció en primera instancia dando una alentadora sensación de cara al futuro.

Pocos segundos más tarde, el nacido en Buenos Aires aunque habló en inglés, añadió: “Ha sido difícil a veces pero estoy muy orgulloso del equipo, que siguieron presionando en los momentos difíciles y aprendimos mucho juntos. Creo que trabajamos muy muy bien juntos y estamos muy emocionados por el futuro. Así que avancemos hacia 2026 y tengamos un gran año“.

DATOS CLAVE

El protagonista Franco Colapinto (Alpine) y George Russell (Mercedes) son los únicos dos pilotos en la temporada 2025 de Fórmula 1 que terminaron todas las carreras que comenzaron, registrando cero DNF (Did Not Finish).

(Alpine) y (Mercedes) son los en la temporada que terminaron que comenzaron, registrando (Did Not Finish). Este logro no incluye el accidente de Colapinto en el Sprint de Interlagos ni el DNS (Did Not Start) del GP de Gran Bretaña .

en el ni el (Did Not Start) del . La temporada 2025 de F1 terminó este domingo con Lando Norris como campeón de pilotos.

de F1 terminó este domingo con como campeón de pilotos. Franco Colapinto dedicó un mensaje a los fanáticos de Alpine, afirmando que el próximo año será mucho mejor y que está “muy emocionado por el futuro” del equipo.

