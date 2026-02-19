Pierre Gasly resaltó el desafío que tendrán con Franco Colapinto con el nuevo motor de Alpine: “Hay mucho que aprender”

La nueva temporada de la Fórmula 1 comenzó con muchas novedades. La inmensa cantidad de moficiaciones en los autos obliga a los pilotos a reinventarse y Alpine no es la excepción. En ese contexto, Pierre Gasly reveló cuál es el desafío más grande que tienen con Franco Colapinto.
Mientras el argentino giraba con el A526 este jueves en Barhein, el francés (le tocará hacerlo el viernes) exteriorizó sus primras conclusiones: “Es una nueva forma de trabajar, una nueva sensación, hay mucho que aprender, pero estamos bastante satisfechos. Disfrutamos con ese reto“.
“En general, es un cambio tan grande en comparación con los últimos años que todos estamos tratando de averiguar cómo sacar el mejor provecho de ello. Tuvimos el cambio de motor, lo cual es una nueva forma de trabajar, una nueva sensación para nosotros y bastante para ponernos al día“, aseguró.
“Creo que, en general, estamos bastante contentos. Es un cambio tan grande, va a tomar un tiempo entender todo, pero es lo mismo para todos y creo que estamos disfrutando ese desafío”, cerró.
El calendario de la Fórmula 1 en 2026
- Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs
- Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs
- Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs
- Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs
- Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs
- Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs
- Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs
- Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs
- Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs
- Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs
- Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs
- Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs
- Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs
- Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs
- Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs
- Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs
- Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs
- Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs
- Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs
- Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs
- Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs
- Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs
- Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs
- Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs
* Sujeto a homologación de la FIA
–HORARIOS DE ARGENTINA
DATOS CLAVE
- Franco Colapinto probó el monoplaza A526 este jueves durante las pruebas en Bahrein.
- El equipo Alpine implementó un nuevo motor y cambios técnicos integrales para esta temporada.
- Pierre Gasly conducirá el nuevo vehículo el viernes tras las conclusiones iniciales del equipo.
ver también
La decisión de Red Bull con Max Verstappen que le dará ventaja en la primera carrera de la F1 2026
ver también
El jefe de Alpine analizó la actuación de Colapinto en la pretemporada de la Fórmula 1: “Razonable”