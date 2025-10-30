Presión absoluta: la racha que Alpine sostiene desde 2019 en el GP de Brasil y Franco Colapinto intentará mantener con vida

Luego de una actuación complicada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Alpine y Franco Colapinto dejan México para emprender rumbo a Sudamérica, de cara a una fecha especial como la que será el Gran Premio de Brasil. Allí se espera que el argentino sea anunciado como piloto oficial de la escudería para el 2026, pero también significará el fin de semana más desafiante para él desde que está en el equipo.

Y es que Alpine es, con diferencia, el peor auto de la parrilla en este 2025. Algo que se ha acentuado más y más con el correr de la temporada. Sin embargo, Interlagos es un lugar especial para la escudería francesa. Y es que desde 2019 mantiene una racha de sumar puntos en cada Gran Premio de Brasil. Teniendo en cuenta, claro, que en 2020 se suspendió la carrera por la pandemia.

El A525 cada vez está más lejos de los otros autos, y en Brasil habrá presión por sumar puntos. (Getty)

Esta racha es aún más notable si se toma en cuenta que, pospandemia, Alpine ha logrado puntuar en cada Gran Premio de Brasil con ambos autos. Situación que, si bien se dio en otra realidad que la que vive hoy la escudería, pone aún más presión en Franco Colapinto.

Y el resultado de la temporada 2024 multiplica esa presión todavía más, ya que Esteban Ocon y Pierre Gasly se subieron al podio, en una carrera totalmente atípica debido a las condiciones de lluvia intensa bajo las cuales se corrió. Los franceses fueron segundo y tercero, respectivamente, tras verse beneficiados con las salidas del auto de seguridad y bandera roja.

En la cabeza de nadie estaba la posibilidad de que los dos Alpine metieran podio, pero lo hicieron en Brasil 2024.

Los resultados de Alpine en el Gran Premio de Brasil desde 2019

Gran Premio de Brasil 2019 (Renault)

6- Daniel Ricciardo

DNF- Nico Hülkenberg

Gran Premio de Brasil 2021

8- Esteban Ocon

9- Fernando Alonso

Gran Premio de Brasil 2022

5- Fernando Alonso

8- Esteban Ocon

Gran Premio de Brasil 2023

7- Pierre Gasly

10- Esteban Ocon

Gran Premio de Brasil 2024

2- Esteban Ocon

3- Pierre Gasly

Cómo le fue a Franco Colapinto en Brasil 2024

Por si los resultados de Alpine en Interlagos no fueran suficiente presión, Franco Colapinto tendrá que dar vuelta lo que fue uno de sus peores fines de semana del 2024. Y es que en el GP de Brasil, Franco sufrió dos accidentes con el Williams: uno en clasificación y otro en carrera.

. El viernes, en la clasificación sprint con el Williams, Colapinto había quedado 14º. El sábado terminó la carrera sprint en el puesto 12, ganando dos posiciones. Más tarde ese sábado se llevó a cabo la clasificación para el Gran Premio, una tanda donde la lluvia fue protagonista y varios pilotos se accidentaron. Colapinto fue uno de ellos; el argentino terminó 18º luego de estrellarse contra las protecciones en su último intento de vuelta lanzada en la Q1.

Colapinto chocó dos veces en Interlagos 2024. (Getty)

El domingo no fue mejor para Franco, que no pudo copar con la lluvia y en la vuelta 32 volvió a perder el control del auto y terminar contra los implacables muros del circuito brasileño. Ese día, de todas formas, dejó un bonito momento con su sobrepaso a Lewis Hamilton, vueltas antes del accidente, con el que hizo delirar a la afición argentina presente en Interlagos.

“Mi abuelo falleció durante la carrera en Brasil. Fueron muchas emociones y no fue un buen fin de semana, por eso quiero ir y disfrutar mucho este”, reconoció Franco. “Tengo muchas ganas de tener un mejor fin de semana y compensar lo del año pasado“, completó.

