Qué necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1 en el GP de Qatar

El piloto de McLaren depende de sí mismo y puede quedarse con el campeonato en la anteúltima carrera del año.

Por Marco D'arcangelo

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está llegando a su fin y el campeonato de pilotos está al rojo vivo. En el Gran Premio de Qatar, la anteúltima carrera del año, el piloto británico Lando Norris buscará quedarse con su primer campeonato del mundo, mientras que Oscar Piastri y Max Verstappen quieren descontarle puntos. 

En este contexto, el Norris sabe que depende de sí mismo y que tiene varias combinaciones de resultados que le permitirán consagrarse campeón a falta de una carrera para el cierre del año. En caso de lograrlo, será su primer título en la categoría y cortará una racha de 4 campeonatos consecutivos de Max Verstappen.

De cara a esta carrera, Oscar Piastri, el segundo en la tabla de pilotos, será quien largue desde la pole position. Su escolta será Norris, compañero de escudería, mientras que en la tercera posición estará Max Verstappen. 

Qué necesita Lando Norris para ser el campeón de la Fórmula 1 en el GP de Qatar

Para consagrarse campeón de la Fórmula 1 Norris necesita llegar a la última carrera con una ventaja de 25 puntos sobre sus rivales. Es por eso que si gana en el Gran Premio de Qatar automáticamente se quedará con su primer título de pilotos en la categoría. Además, hay otra serie de combinaciones: 

  • Si es 2° por delante de Verstappen y no gana Piastri
  • Si es 3° por delante de Verstappen y Piastri queda 5° o más atrás
  • Si es 4° por delante de Verstappen y Piastri queda 6° o más atrás
  • Si es 5° por delante de Verstappen y Piastri queda 7° o más atrás
  • Si es 6° por delante de Verstappen y Piastri queda 8° o más atrás
  • Si es 7° por delante de Verstappen y Piastri queda 9° o más atrás
  • Si es 8° por delante de Verstappen y Piastri no suma puntos.

En caso de que Piastri sea el ganador de la carrera, o que Norris termine por debajo del octavo puesto, la definición se estirará al último GP del año, que será dentro de una semana en Abu Dhabi. 

Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1

  1. Lando Norris (McLaren) – 396
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 374
  3. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 371
  4. George Russell (Mercedes) – 301
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 226
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 152
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 141
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49
  11. Carlos Sainz (Williams) – 49
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 42
  13. Oliver Bearman (Haas) – 41
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  16. Esteban Ocon (Haas) – 32
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 31
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0

En síntesis

  • El piloto británico Lando Norris (McLaren) buscará su primer campeonato mundial en el Gran Premio de Qatar, la anteúltima carrera del año.
  • Norris necesita terminar con una ventaja de 25 puntos sobre sus rivales, asegurando el título si gana la carrera.
  • Su compañero de escudería, Oscar Piastri, largará en la pole position en Qatar, y Max Verstappen lo hará desde el tercer puesto.
