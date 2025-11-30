Alpine anunció que Franco Colapinto saldrá desde el pitlane en el GP de Qatar de la Fórmula 1: el motivo

A cuatro horas del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, la escudería francesa Alpine informó en sus redes sociales que el piloto argentino, Franco Colapinto, largará desde pitlane debido a modificaciones que se realizaron en su auto tras la qualy.

“Franco comenzará el Gran Premio de Qatar desde Pit Lane después de que el equipo realizara unos cambios en el set up bajo del auto en parque cerrado”, afirma el posteo de Alpine para informar el cambio en la salida del oriundo de Pilar.

Luego de un mal fin de semana en el que terminó 20° tanto en la carrera de sprint que ganó Oscar Piastri, como también en la qualy, el argentino tendrá cambios en su auto debido a que este no tuvo el rendimiento esperado en Qatar.

De esta manera, Colapinto largará desde los boxes en esta carrera. Esto no modifica la parrilla de largada del GP de Qatar, debido a que el oriundo de Pilar debía largar último en la carrera tras quedar eliminado en la Q1 de la clasificación.

Cabe destacar que durante este fin de semana el argentino no se mostró contento tampoco con su rendimiento personal. “Me fui afuera. Fue una mala qualy, manejé muy mal. Con un poco bronca porque estaba mejor el auto, pero manejé mal“, afirmó con autocrítica luego de la Q1.

“En mi caso lo ablandamos mucho y no va, así que veremos un poco el porqué para tratar de solucionarlo para la clasificación“, agregó con respecto a su auto luego de finalizar en la última posición tanto de la clasificación como también de la carrera de sprint.

Así quedó la grilla de largada para el GP de Qatar

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Rusell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Charles Leclerc (Ferrari) Nico Hulkenberg (Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Sauber) Alex Albon (Williams) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine)

