Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Alpine anunció que Franco Colapinto saldrá desde el pitlane en el GP de Qatar de la Fórmula 1: el motivo

En sus redes sociales, la escudería francesa informó un cambio en el auto del piloto argentino.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.
© GettyFranco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

A cuatro horas del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, la escudería francesa Alpine informó en sus redes sociales que el piloto argentino, Franco Colapinto, largará desde pitlane debido a modificaciones que se realizaron en su auto tras la qualy.

“Franco comenzará el Gran Premio de Qatar desde Pit Lane después de que el equipo realizara unos cambios en el set up bajo del auto en parque cerrado”, afirma el posteo de Alpine para informar el cambio en la salida del oriundo de Pilar.

El posteo de Alpine.

El posteo de Alpine.

Luego de un mal fin de semana en el que terminó 20° tanto en la carrera de sprint que ganó Oscar Piastri, como también en la qualy, el argentino tendrá cambios en su auto debido a que este no tuvo el rendimiento esperado en Qatar.

De esta manera, Colapinto largará desde los boxes en esta carrera. Esto no modifica la parrilla de largada del GP de Qatar, debido a que el oriundo de Pilar debía largar último en la carrera tras quedar eliminado en la Q1 de la clasificación.

Cabe destacar que durante este fin de semana el argentino no se mostró contento tampoco con su rendimiento personal. “Me fui afuera. Fue una mala qualy, manejé muy mal. Con un poco bronca porque estaba mejor el auto, pero manejé mal“, afirmó con autocrítica luego de la Q1.

Publicidad

En mi caso lo ablandamos mucho y no va, así que veremos un poco el porqué para tratar de solucionarlo para la clasificación“, agregó con respecto a su auto luego de finalizar en la última posición tanto de la clasificación como también de la carrera de sprint.

Franco Colapinto se mostró más autocrítico que nunca por la velocidad del Alpine tras quedar 20° en la qualy del GP de Qatar: “Fue todo mío”

ver también

Franco Colapinto se mostró más autocrítico que nunca por la velocidad del Alpine tras quedar 20° en la qualy del GP de Qatar: “Fue todo mío”

Así quedó la grilla de largada para el GP de Qatar

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. George Rusell (Mercedes)
  5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  6. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  7. Carlos Sainz (Williams)
  8. Fernando Alonso (Aston Martin)
  9. Pierre Gasly (Alpine)
  10. Charles Leclerc (Ferrari)
  11. Nico Hulkenberg (Sauber)
  12. Liam Lawson (Racing Bulls)
  13. Oliver Bearman (Haas)
  14. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  15. Alex Albon (Williams)
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  17. Esteban Ocon (Haas)
  18. Lewis Hamilton (Ferrari)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Franco Colapinto (Alpine)

En síntesis

  • La escudería Alpine informó que el piloto argentino Franco Colapinto largará desde el Pit Lane en el Gran Premio de Qatar.
  • La salida desde las cajas se debe a cambios en el setup del monoplaza que se realizaron en el parque cerrado tras la clasificación.
  • Colapinto tuvo un mal fin de semana, terminando 20° tanto en el Sprint como en la Qualy, y se mostró autocrítico por su rendimiento.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
El inesperado reencuentro de Jack Doohan en Qatar con un ex Alpine que no quiso a Franco Colapinto en la Fórmula 1
FÓRMULA 1

El inesperado reencuentro de Jack Doohan en Qatar con un ex Alpine que no quiso a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Clasificación del GP de Qatar: Colapinto largará 20° y la pole fue para Piastri
FÓRMULA 1

Clasificación del GP de Qatar: Colapinto largará 20° y la pole fue para Piastri

Franco Colapinto mantuvo la frustración por la velocidad del Alpine tras quedar 20° en la Sprint
FÓRMULA 1

Franco Colapinto mantuvo la frustración por la velocidad del Alpine tras quedar 20° en la Sprint

Boca lo blindó, Úbeda no le dio minutos y sería una de las primeras bajas en 2026
Boca Juniors

Boca lo blindó, Úbeda no le dio minutos y sería una de las primeras bajas en 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo