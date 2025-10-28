Es tendencia:
“Tuvo que pedir disculpas”: Flavio Briatore reveló el reto que recibió Franco Colapinto luego de Austin

Dos semanas después de la controversial maniobra en el final del Gran Premio de los Estados Unidos, Flavio Briatore reveló detalles de la intimidad de Alpine.

Por Germán Celsan

Flavio Briatore se refirió al incidente entre Colapinto y Gasly en Austin
Mientras Franco Colapinto espera por la confirmación de su renovación con Alpine para el 2026 -algo que sucederá- todavía está presente lo sucedido entre él y Pierre Gasly en el final del Gran Premio de los Estados Unidos, dos semanas atrás. La escudería se pronunció mediante Steve Nielsen, también lo hicieron el propio Franco y hasta Gasly.

Sin embargo, ahora habló Flavio Briatore y se encargó de revelar detalles de lo sucdedido en la intimidad de Alpine. De acuerdo a lo reportado por el medio alemán Auto Motor Und Sport (AMuS), Briatore se refirió a lo sucedido post Austin y declaró: “Franco tuvo que disculparse con Gasly y luego con todo el equipo de carreras“.

Briatore reveló que Colapinto tuvo que pedir disculpas, pero igualmente será el piloto de Alpine para 2026.

Hasta el momento, nadie había hecho referencia a cuál había sido el reto interno a Colapinto, pero Briatore lo hizo público. Eso sí, no fue un comentario agresivo hacia el piloto argentino, ya que rápidamente destacó a Franco por su rendimiento en este último tiempo: “Ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre“, señaló.

Motorsport: “El anuncio es inminente”

Mientras tanto, medios importantes del mundo automovilístico en Europa confirman que Franco Colapinto ya tiene asegurado su lugar en Alpine para el 2026. Luego del Gran Premio de México de este último fin de semana, el medio Motorsport IT afirmó en un artículo: “El acuerdo se da por hecho y el anuncio es inminente“.

El argentino convenció a la escudería francesa en base a sus rendimientos. Si bien el auto no lo acompañó, puertas adentro destacan el progreso de Franco, que terminó superando a Pierre Gasly en varias carreras, tanto en la posición final como en el ritmo.

Datos clave

  • Flavio Briatore reveló que Franco Colapinto tuvo que disculparse con Pierre Gasly y el equipo.
  • La disculpa ocurrió tras un incidente entre Franco Colapinto y Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos.
  • Briatore destacó que Franco Colapinto lleva cuatro carreras al nivel de Pierre Gasly.
