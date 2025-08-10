Luego de una polémica salida de Ferrari, Carlos Sainz arribó a Williams para la temporada 2025 de la Fórmula 1, fue para ocupar la butaca de Franco Colapinto, aunque cabe aclarar que el acuerdo con el español estaba hecho antes del ascenso del argentino. Tras haber finalizado quinto en 2024, en lo que va de este año, en una escudería más modesta que Ferrari, Sainz se encuentra en la posición número 16 en el campeonato de pilotos con 16 puntos.

Hace algunos días, Carlos Sainz dialogó con Mail Sport y se prestó a un juego: un ping pong entre pilotos de todas las épocas. El español tuvo nombres importantes entre las opciones y tenía que elegir entre uno: aparecieron pilotos de la talla de Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Ayrton Senna y hasta el propio Fernando Alonso, quien es compatriota suyo. Sainz no dudó a la hora de su elección.

El ping pong de Carlos Sainz

¿Rosberg o Vettel? Vettel

¿Vettel o Senna? Senna

¿Senna o Mansell? Senna

¿Senna o Alonso? Senna

¿Senna o Verstappen? Senna

¿Senna o Schumacher? Senna

¿Senna o Hamilton? Senna

Ayrton Senna. (Foto: Getty).

La gran carrera de Ayrton Senna y su trágico final

Ayrton Senna es un auténtico referente del automovilismo. Nació en Brasil en 1960 y falleció en Imola el 1 de mayo de 1994 en plena carrera. Dejó su legado y, para muchos es el mejor piloto de todos los tiempos. A más de 30 años de su partida se lo sigue recordando por su maestría a la hora de manejar. En lo que respecta a logros deportivos, fue tres veces campeón de la Fórmula 1: en 1988, 1990 y 1991, todas ellas con McLaren.

En mayo de este 2025, Carlos Sainz dialogó con Josep Pedrerol y respondió un cuestionario:

¿Sabes disfrutar de los éxitos?

Ahora más. Me he dado cuenta que ahora más.

¿Eres más cerebral o pasional?

Cerebral.

¿Qué echas de menos de tu vida?

Más tiempo para jugar al golf. Estoy perdiendo mi swing.

¿Tú peor decisión en la Fórmula 1?

Ufff… Esta es complicada. Pasapalabra. No me viene nada ahora a la cabeza.

¿Quién es el mejor piloto de la historia?

Ayrton Senna. El más carismático y con más talento.

¿Quién ganaría con el mismo coche, Fernando Alonso, Carlos Sainz o Max Verstappen?

Carlos Sainz.

Carlos Sainz. (Foto: Getty).

¿Un consejo de tu madre?

Pórtate bien. Sé respetuoso. Mira a la gente a la cara. Sonríe… sonríe más me dice mucho. Ella me ve un tío muy feliz en casa, pero me dice que no sonríe mucho.

¿Mbappé o Vinicius?

Este año Mbappé mejor que Vinicius, el pasado mejor Vinicius que Mbappé.

Lamine Yamal es…

El futuro.

Florentino Pérez es…

Un genio.

¿Tu padre (Carlos Sainz) sería un buen presidente del Real Madrid?

Seguramente

¿Y de la FIA?

Mejor todavía.

¿Lo será?

Lo sería.

¿Volverías a Ferrari?

Sí. En un futuro lejano.

¿Con que dos pilotos de Fórmula 1 saldrías a cenar un sábado de Gran Premio?

Lando Norris y Charles Leclerc.

¿Una ciudad para vivir?

Madrid.

¿Ganarás algún día un Mundial de Fórmula 1?

Mmmm… Algún día no, espero que pronto.

