Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÓRMULA 1

La durísima sanción que sufrió Carlos Sainz y que podría beneficiar a Franco Colapinto en el GP de México de la Fórmula 1

Tras la carrera en Austin, la FIA publicó un contundente fallo que perjudicará a uno de los pilotos en el próximo fin de semana.

Por Agustín Vetere

Franco Colapinto, piloto de Alpine.
© GettyFranco Colapinto, piloto de Alpine.

Tras la consagración de Max Verstappen este domingo, aún continúan las repercusiones por el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. El Circuito de las Américas, en Austin, fue el escenario de una serie de maniobras polémicas que dejaron mucho por debatir.

Entre las acciones más controversiales estuvo el choque de Carlos Sainz a Kimi Antonelli en el comienzo de la carrera. El español se llevó al piloto de Mercedes al intentar ingresar de forma imprudente a una curva. Así, hizo perder segundos valiosos al italiano, pero el de Williams se llevó la peor parte, ya que debió abandonar por los daños en su monoplaza.

Luego de la carrera, la FIA anunció una fuerte sanción para Sainz, que deberá cumplir el próximo fin de semana, en el Gran Premio de México. El expiloto de Ferrari perderá 5 puestos en la parrilla de salida por la mencionada acción ante Antonelli.

En la misma línea, la federación sancionó a Sainz con 2 puntos en su superlicencia, totalizando 4 de 12 posibles en el último año. De esta manera, Franco Colapinto y el resto de los pilotos intentarán mantenerse cerca del de Williams en la qualy para poder aprovechar su pérdida de posiciones.

La sanción de la FIA a Carlos Sainz

Los comisarios escucharon al piloto del coche 55 (Carlos Sainz), al piloto del coche 12 (Kimi Antonelli) y a los representantes del equipo, y revisaron las pruebas de vídeo y las grabaciones a bordo del coche.

El coche 55 intentó un adelantamiento por el interior del coche 12 en la curva 15 y se produjo una colisión entre ambos coches en el vértice. El piloto del coche 55 sostuvo que esperaba que el piloto del coche 12 le dejara espacio en el vértice, pero el coche 12 giró antes de tiempo y el coche 55 frenó al ver que la colisión era inevitable.

Publicidad

Sugirió que el piloto del coche 12 debería haber anticipado un intento de adelantamiento del coche 55 y haber dejado espacio para evitar el contacto. Sin embargo, en ningún momento antes del vértice el eje delantero del coche 55 estuvo junto o por delante del retrovisor del coche 12.

Por lo tanto, de acuerdo con las directrices de estándares de conducción, el coche 55 no tenía derecho a que se le dejara espacio en el vértice. Los comisarios deportivos determinan que el piloto del coche 55 fue el principal responsable de la colisión y, en consecuencia, se le aplica una penalización. Dado que el piloto sancionado no terminó la carrera, se le impone una penalización en parrilla de 10 segundos.

La tajante decisión de Alpine para el GP de México tras la maniobra de la polémica entre Franco Colapinto y Pierre Gasly

ver también

La tajante decisión de Alpine para el GP de México tras la maniobra de la polémica entre Franco Colapinto y Pierre Gasly

La repudiable declaración de Steve Nielsen, director de Alpine, por la maniobra de Colapinto ante Gasly: “Estamos decepcionados”

ver también

La repudiable declaración de Steve Nielsen, director de Alpine, por la maniobra de Colapinto ante Gasly: “Estamos decepcionados”

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Con Colapinto a la espera, Aron pilotará el Alpine de Gasly en la práctica del GP de México
FÓRMULA 1

Con Colapinto a la espera, Aron pilotará el Alpine de Gasly en la práctica del GP de México

La repudiable declaración del director de Alpine por la maniobra de Colapinto: "Estamos decepcionados"
FÓRMULA 1

La repudiable declaración del director de Alpine por la maniobra de Colapinto: "Estamos decepcionados"

Colapinto, contundente sobre la polémica de su sobrepaso a Gasly: "Hice lo correcto"
FÓRMULA 1

Colapinto, contundente sobre la polémica de su sobrepaso a Gasly: "Hice lo correcto"

Atento, Boca: la decisión de la FIFA con Milton Delgado luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial Sub 20
Boca Juniors

Atento, Boca: la decisión de la FIFA con Milton Delgado luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial Sub 20

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo