Tras la consagración de Max Verstappen este domingo, aún continúan las repercusiones por el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. El Circuito de las Américas, en Austin, fue el escenario de una serie de maniobras polémicas que dejaron mucho por debatir.

Entre las acciones más controversiales estuvo el choque de Carlos Sainz a Kimi Antonelli en el comienzo de la carrera. El español se llevó al piloto de Mercedes al intentar ingresar de forma imprudente a una curva. Así, hizo perder segundos valiosos al italiano, pero el de Williams se llevó la peor parte, ya que debió abandonar por los daños en su monoplaza.

Luego de la carrera, la FIA anunció una fuerte sanción para Sainz, que deberá cumplir el próximo fin de semana, en el Gran Premio de México. El expiloto de Ferrari perderá 5 puestos en la parrilla de salida por la mencionada acción ante Antonelli.

En la misma línea, la federación sancionó a Sainz con 2 puntos en su superlicencia, totalizando 4 de 12 posibles en el último año. De esta manera, Franco Colapinto y el resto de los pilotos intentarán mantenerse cerca del de Williams en la qualy para poder aprovechar su pérdida de posiciones.

La sanción de la FIA a Carlos Sainz

Los comisarios escucharon al piloto del coche 55 (Carlos Sainz), al piloto del coche 12 (Kimi Antonelli) y a los representantes del equipo, y revisaron las pruebas de vídeo y las grabaciones a bordo del coche.

El coche 55 intentó un adelantamiento por el interior del coche 12 en la curva 15 y se produjo una colisión entre ambos coches en el vértice. El piloto del coche 55 sostuvo que esperaba que el piloto del coche 12 le dejara espacio en el vértice, pero el coche 12 giró antes de tiempo y el coche 55 frenó al ver que la colisión era inevitable.

Sugirió que el piloto del coche 12 debería haber anticipado un intento de adelantamiento del coche 55 y haber dejado espacio para evitar el contacto. Sin embargo, en ningún momento antes del vértice el eje delantero del coche 55 estuvo junto o por delante del retrovisor del coche 12.

Por lo tanto, de acuerdo con las directrices de estándares de conducción, el coche 55 no tenía derecho a que se le dejara espacio en el vértice. Los comisarios deportivos determinan que el piloto del coche 55 fue el principal responsable de la colisión y, en consecuencia, se le aplica una penalización. Dado que el piloto sancionado no terminó la carrera, se le impone una penalización en parrilla de 10 segundos.

