Las sanciones que mantienen a Franco Colapinto en vilo y lo pueden adelantar 2 puestos tras la clasificación del GP de Singapur

La clasificación del Gran Premio de Singapur no fue del todo positiva para Alpine, puesto que Franco Colapinto y Pierre Gasly se quedaron afuera en el primer corte, con problemas mecánicos incluso para el francés. Sin embargo, eso podría empezar a cambiar con las múltiples investigaciones que están realizando los comisarios tras el final de la prueba.

Y es que mientras investigan infracciones por banderas amarillas por parte de los Sauber de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg y de Yuki Tsunoda -todos terminaron delante de los Alpine-, la FIA emitió un nuevo comunicado informando de una irregularidad en los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon que podría resultar en una descalificación de ambos pilotos.

Los Williams presentan irregularidades técnicas y podrían ser descalificados. (Getty)

El delegado técnico de la Fórmula 1, Jo Bauer, realizó un informe de los auto y destacó que los dos Williams presentan irregularidades en su los elementos ajustables del ala trasera. Es decir, en el ala que se mueve al activar el DRS. “Ambos autos exceden el límite de 85 milímetros de ambos lados de la parte externa del ala“, señala el informe. Lo cual atenta contra el artículo 3.10.10 g del reglamento deportivo.

En caso de que los comisarios lo corroboren, el resultado es bastante claro y sencillo: ambos pilotos serían descalificados y pasarían al fondo de la parrilla, permitiendo que Colapinto y Gasly ganen dos lugares. Alex Albon y Carlos Sainz habían clasificado 12 y 13, respectivamente. Por supuesto, a la espera de lo que suceda con el resto de las investigaciones.

El comunicado del delegado técnico de la FIA

