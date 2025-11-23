Es tendencia:
Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 2025 tras la victoria de Max Verstappen en el GP de Las Vegas

Verstappen ganó y recortó la distancia en el campeonato, pero Lando Norris puede ser campeón en Qatar.

Por Germán Celsan

Ganó Verstappen pero Norris quedó a las puertas del título
Ganó Verstappen pero Norris quedó a las puertas del título

Con el Gran Premio de Las Vegas ya como parte de la historia completada de la temporada 2025 de la Fórmula 1, sólo restan 58 puntos por conseguir; 33 de ellos se pondrán en juego el próximo fin de semana en Qatar (Gran Premio con carrera sprint) y los últimos 25, el siguiente, en la final de Abu Dhabi.

Mira toda la acción de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas por Disney+

Max Verstappen hizo una carrera impecable, tomando la punta en la primera curva y no soltándola por toda la competencia. Sumó el máximo, 25 puntos, pero Lando Norris tuvo una actuación sólida y, a pesar de algún problema sobre el cierre, terminó segundo. Sólo perdió ocho puntos con el vigente campeón, le sacó diferencia a Oscar Piastri y podría consagrarse campeón el Qatar.

Con 408 puntos de Norris por sobre los 378 de Piastri y 366 de Verstappen, el británico tiene una ventaja de 30 y 42 puntos, respectivamente, sobre sus únicos perseguidores. De sostener esa diferencia o con el simple hecho de evitar que se recorte a menos de 25 puntos, el piloto de McLaren se consagrará en Qatar.

Lando Norris podría consagrarse campeón en Qatar.

En cuanto al resto de las posiciones, Carlos Sainz ganó dos puestos en el campeonato al sumar seis puntos, y ahora está undécimo. Mientras que Isack Hadjar pudo dar cuenta de Nico Hülkenberg y ponerse noveno.

Resultados del GP de Las Vegas

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. George Russell (Mercedes)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Carlos Sainz (Williams)
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  10. Lewis Hamilton (Ferrari)
  11. Esteban Ocon (Haas)
  12. Ollie Bearman (Haas)
  13. Fernando Alonso (Aston Martin)
  14. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  15. Pierre Gasly (Alpine)
  16. Liam Lawson (Racing Bulls)
  17. Franco Colapinto (Alpine)
    DNF – Alex Albon (Williams)
    DNF – Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
    DNF – Lance Stroll (Aston Martin)
Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2025 de la Fórmula 1

  1. Lando Norris (McLaren) – 408 puntos
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 378 puntos
  3. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 366 puntos
  4. George Russell (Mercedes) – 291 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 222 puntos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 149 puntos
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 132 puntos
  8. Alexander Albon (Williams) – 73 puntos
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 47 puntos (+1)
  10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 45 puntos (-1)
  11. Carlos Sainz (Williams) – 44 puntos (+2)
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 puntos (-1)
  13. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 40 puntos (-1)
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 puntos
  15. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 30 puntos
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 28 puntos
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 22 puntos
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 puntos
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 puntos
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Mundial de Constructores 2025 de la Fórmula 1

  1. McLaren – 786 puntos (Campeón)
  2. Mercedes – 423 puntos
  3. Red Bull Racing – 391 puntos
  4. Ferrari – 371 puntos
  5. Williams – 117 puntos
  6. Racing Bulls – 86 puntos
  7. Aston Martin – 72 puntos
  8. Haas F1 Team – 70 puntos
  9. Kick Sauber – 64 puntos
  10. Alpine – 22 puntos

Al campeonato mundial de la Fórmula 1 2025 le quedan apenas dos Grandes Premios y se disputarán de forma consecutiva en los próximos dos fines de semana. El Gran Premio de Qatar será la primera parada, y todo se definirá en el Gran Premio de Abu Dhabi.

germán celsan
Germán Celsan

