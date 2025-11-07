Tras confirmarse su lugar en 2026, las 5 ventajas que tendrá Franco Colapinto la próxima temporada en Alpine

Días, semanas e incluso meses de especulaciones y desafiantes pistas a resolver. Finalmente, este 7 de noviembre del 2025, minutos antes de que comience la FP1 del Gran Premio de Brasil -en la que consiguió un un 16° puesto-, Franco Colapinto fue confirmado como el piloto principal de Alpine junto con Pierre Gasly para la próxima temporada de la Fórmula 1.

El anuncio histórico para el deporte argentino que tiene al pilarense como protagonista tardó en llegar, pero trajo consigo una extensa cantidad de recompensas que ahora podrá aprovechar para tener un mejor año en el 2026 a bordo del monoplaza alpino.

A diferencia de lo que sucedió en Williams en 2024, o esta temporada bajo la tutela de Flavio Briatore, la realidad indica que, de cara a la siguiente temporada, se podrá ver la mejor versión de Franco Colapinto como piloto de la Fórmula 1. Lo cierto es que, por más pequeñas o grandes que sean, el argentino contará con varias ventajas que anteriormente no pudo disfrutar, y que serán condicionantes para su performance durante el 2026. Repasamos una por una.

Las ventajas que tendrá Franco Colapinto en la próxima temporada de la F1

Alpine cambia de motor en 2026 y usará Mercedes

Más allá del cambio total en el reglamento de la F1 para la próxima temporada, y la nueva dinámica que tendrán los monoplazas -lo que obligará a adaptarse a todos los pilotos-, la realidad es que Alpine tendrá una variante extra respecto a otras escuderías: dejará el motor Renault para tener a Mercedes Benz como proveedor de motores.

Para Colapinto, la ventaja es clara: si bien ahora pertenece a Alpine, toda su formación y su debut en la F1 fue en academias y en equipos con motores Mercedes, como es el caso de Williams. Por ende, a pesar de los cambios que tendrán los autos para el 2026, Franco está más familiarizado con motores de origen alemán que los franceses de Renault.

Alpine es el equipo que más tiempo lleva en el túnel de viento

Es un hecho que Alpine, a mediados de año, decidió tirar el 2025 a la basura y apostar a fondo por el 2026. A la fuerte inversión que el equipo realizó en los monoplazas de la temporada siguiente, se le suma la gran cantidad de horas impuestas a los autos al túnel de viento.

Esta gigantesca estructura sirve para mostrar las capacidades aerodinámicas de cada monoplaza, por lo que Alpine tiene más noción que cualquier otro equipo al respecto. Flavio Briatore es optimista con el 2026, y augura que, mínimamente, la escudería subirá tres posiciones en el campeonato de constructores.

Colapinto podrá hacer pretemporada por primera vez

Al estar desde el día 1 en el equipo para la temporada siguiente, Colapinto posee una oportunidad que, hasta ahora, no había tenido. Al haber comenzado en 2024 y 2025 a mediados de año, el argentino no pudo prepararse con el tiempo debido antes de comenzar un años de F1, por lo que se adaptó de la mejor forma posible dentro de sus capacidades.

Ahora, con el lugar asegurado para el arranque del 2026, Franco podrá realizar una pretemporada tanto física como mental para estar en las mejores condiciones desde la primera carrera del año.

Experiencia en más circuitos

En 2024, Colapinto corrió para Williams en los circuitos de Monza, Bakú, Singapur, Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Es decir, conoció 9 pistas como piloto de F1.

En 2025, ya en Alpine, correrá hasta fin de año y ya piloteó -o piloteará- en los circuitos mencionados, pero le sumó Imola, Mónaco, Barcelona, Canadá, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría y Países Bajos.

Esto simboliza que Franco ya habrá tenido al menos una carrera en 17 de las 24 pistas del calendario del 2026 (Imola no estará). Solamente será debutante como piloto de la Fórmula 1 en Australia, China, Japón, Bahréin, Arabia Saudita, Miami y Madrid, que tendrá su estreno el próximo año.

Fue parte del desarrollo del auto para el 2026

Cuando se subió al Alpine en mayo de este año, Colapinto sabía que no era un auto diseñado para él, sino que se había adaptado a las necesidades de Pierre Gasly y Jack Doohan. Además, los accidentes del australiano y la necesidad de invertir en el 2026 llevaron a que los ingenieros decidieran abandonar el progreso del monoplaza de Franco.

De hecho, su auto no recibe mejoras ni actualizaciones desde el GP de España, celebrado en junio. Sí, un monoplaza casi obsoleto, y que explica las enormes diferencias con los otros equipos.

En 2026, incluso antes de confirmarse que él sería el piloto a cargo de manejar uno de los dos monoplazas, el auto tendrá una injerencia enorme de parte de Colapinto, ya que fue parte del desarrollo del mismo. Tanto para el principio de la temporada como para el durante, el argentino será determinante para mejorar las mecánicas del auto alpino.

Parrilla de la Fórmula 1 2026

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Lando Norris / Oscar Piastri Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton

Charles Leclerc / Lewis Hamilton Red Bull: Max Verstappen / A CONFIRMAR

Max Verstappen / Mercedes: George Russell / Andrea Kimi Antonelli

George Russell / Andrea Kimi Antonelli Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll

Fernando Alonso / Lance Stroll Haas: Oliver Bearman / Esteban Ocon

Oliver Bearman / Esteban Ocon Alpine: Pierre Gasly / Franco Colapinto

Pierre Gasly / Racing Bulls: A CONFIRMAR X2

Williams: Alex Albon / Carlos Sainz

Alex Albon / Carlos Sainz Cadillac: Valtteri Bottas / Sergio Pérez

Valtteri Bottas / Sergio Pérez Audi: Nico Hülkenberg / Gabriel Bortoleto

