Pierre Gasly solo necesitó tres palabras para realizar una promesa tras la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Franco Colapinto seguirá compitiendo para Alpine, donde mantendrá a su compañero, el francés Pierre Gasly. Luego de varias idas y vueltas, la escudería gala hizo oficial la renovación de la butaca del pilarense de 22 años, y durante todo el 2026 estará ligado a la Fórmula 1.

Pese a que la actual temporada no es la mejor para Alpine, apuestan a que en el próximo año la situación cambie y haya mejores resultados tanto para Colapinto como para Gasly. Por eso mismo, confían en ellos y serán los principales pilotos del equipo. A raíz de esta situación que se dio a conocer el viernes 7 de noviembre, se mostraron juntos en un video.

“Acá está el hombre que fue anunciado para el lineup del 2026, estamos muy felices por lo que está por venir. Para el próximo año, esperamos mejores momentos“, exclamó el nacido en Ruan mientras sonreía hacia la cámara de Alpine. Asimismo, en el video que la escudería compartió en sus redes sociales, hizo un pequeño balance de lo que fue esta temporada y se mostró optimista por lo que viene.

“Sé que el equipo está trabajando muy duro, pero les queremos decir que apreciamos su apoyo especialmente en una temporada como este año y sí, estoy totalmente comprometido y emocionado por lo que está por venir con ese hombre”, enfatizó Gasly antes de darle la palabra al argentino.

El ex Williams también se mostró muy contento por la continuidad de su vínculo, donde ya quedó sentenciado que Jack Doohan seguirá siendo el piloto de reserva: “Estoy muy feliz de continuar con Pierre y con el equipo. Tengo muchas ganas de que llegue el año que viene, y pienso que grandes tiempos vendrán para nosotros“, sostuvo. A lo que agregó: “Estamos trabajando muy duro en el auto para el año que viene. Así que estoy muy positivo, muy motivado y muy contento de seguir con Pierre en el equipo. Ha sido de gran ayuda este año y estoy deseando que llegue el 2026. Con esperanza de que sea un buen año, ¡vamos!“.

El contrato de Franco Colapinto con Alpine

El contrato que Franco Colapinto firmó con Alpine a principios del 2025 tiene una vigencia de 5 años. Según informó Infobae en su momento, el argentino que se estrenó en la Fórmula 1 con Williams tiene un vínculo con el equipo francés hasta la temporada 2030, a modo de “cesión” desde la escudería que lidera James Vowles.

El propio jefe de equipo de Williams reveló, tiempo atrás, que el paso de Colapinto por la escudería inglesa no llegó a su fin, y que posiblemente tras su paso por Alpine regrese a las filas que hoy pilotean Alex Albon y Carlos Sainz.

La palabra de Franco Colapinto

Mediante un video en las redes oficiales de Alpine, Franco habló tras confirmarse su lugar en el 2026: “Se siente muy bien. Poder representar a mi país en un deporte en el que solo somos 20 pilotos es algo que soñé toda mi vida. Estaba muy emocionado de regresar este año a la F1, pero más me emociona hacerlo en el 2026, con el mismo equipo y la misma gente. Estamos trabajando cada vez mejor y creo que, cuando ganás de manera constante no aprendés de la misma manera que el momento en el que sufrís y tenés resultados complicados. Ahí es donde más aprendés”.

En sintonía, Colapinto habló en retrospectiva: “Nunca me arrepentiré de la decisión que tomé de chico, al irme a vivir a Europa para seguir mi sueño. Incluso si no conseguía estar acá. Los sacrificios y las cosas que atravesé me hicieron fuerte, que entienda que nunca tengo que rendirme y ser persistente. Eso me convirtió en la persona y el atleta que soy hoy”.

Por último, le dejó un mensaje especial a su público y su país: “Argentina es un gran país. Todos me han apoyado desde siempre, desde que empecé a competir en Europa. La pasión que tenemos los argentinos no la vi en ningún otro lado. Me enorgullece ser argentino y le agradezco a todos por el apoyo que me dan”.

Parrilla de la Fórmula 1 2026

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Lando Norris / Oscar Piastri Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton

Charles Leclerc / Lewis Hamilton Red Bull: Max Verstappen / A CONFIRMAR

Max Verstappen / Mercedes: George Russell / Andrea Kimi Antonelli

George Russell / Andrea Kimi Antonelli Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll

Fernando Alonso / Lance Stroll Haas: Oliver Bearman / Esteban Ocon

Oliver Bearman / Esteban Ocon Alpine: Pierre Gasly / Franco Colapinto

Pierre Gasly / Racing Bulls: A CONFIRMAR X2

Williams: Alex Albon / Carlos Sainz

Alex Albon / Carlos Sainz Cadillac: Valtteri Bottas / Sergio Pérez

Valtteri Bottas / Sergio Pérez Audi: Nico Hülkenberg / Gabriel Bortoleto

