Tras ser confirmado por Alpine, Franco Colapinto metió presión para que regrese el GP de Argentina a la F1: “No tiene dimensión”

Ya transcurrió una semana desde aquella noticia que trajo tranquilidad e ilusión para Franco Colapinto y todo el pueblo argentino. El pasado viernes 7 de noviembre, antes que se inicie del GP de Brasil, Alpine confirmó al ex Williams como su segundo piloto para la Fórmula 1 en la temporada 2026, por lo que dejó lista su alineación para la parrilla del próximo año.

Sin el peso de la incertidumbre en su espalda, ahora Colapinto sabe que se ganó su lugar en la F1, y fiel a su estilo suelto y sin filtro, el pilarense hasta se animó a esbozar un pedido expreso para la máxima de cara al futuro apenas se confirmó que una de las 22 butacas del 2026 será suya.

En diálogo con Motorsport desde Brasil, pero revelado por el reconocido portal en las últimas horas, Franco metió presión para que se agilice la posibilidad de sumar al GP de Argentina en el calendario de la Fórmula 1. “Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina y correr con toda la gente alentándome allá“, comenzó afirmando.

Luego, Colapinto soltó un breve análisis al respecto: “Yo creo que la Fórmula 1 no se da cuenta de lo que sería eso todavía y no tiene dimensión, pero creo que en lo personal sería un sueño hecho realidad”.

Vale destacar que el Autódromo Gálvez estará atravesando un proceso de remodelación para albergar el Moto GP a partir del 2027, pero existe un plan integral para que posteriormente se postule para el regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires.

Colapinto criticó el diseño del Nuevo Gálvez

Entre sus declaraciones acerca de un GP en Argentina nuevamente, el piloto de Alpine fue crítico con el diseño que se confeccionó para el autódromo ubicado en Villa Lugano, Capital Federal.

“No me gusta opinar mucho sobre eso. Vi un par de fotos de los cambios. Mucho no me gusta porque yo conozco el Gálvez antiguo y el Gálvez histórico. No me gusta mucho. Es como que parece más un circuito de motos que de fórmula. Tendrán sus razones, pero yo creo que mientras vuelva la Fórmula 1 a Argentina, no importa en qué pista corramos”, expresó en diálogo con Motorsport.

El ingeniero del Gálvez y la posibilidad del regreso de la F1 a Argentina

El reconocido ingeniero Hermann Tilke, quien lleva a cabo la modernización del autódromo, habló tiempo atrás con ESPN y dejó noticias sobre el futuro del Gálvez: “Tendremos un nuevo circuito, con toda la seguridad y la fluidez [de público] necesarias“, destacó sobre los aspectos en que hizo énfasis a la hora de diseñarlo.

Tilke afirmó que: “Lo principal era desarrollarlo para los tiempos modernos, y es lo que hemos hecho en conjunto con la Ciudad [de Buenos Aires]”, a la vez que recalcó las dos fases del proyecto, la primera con el MotoGP como objetivo, y la segunda con la Fórmula 1.

“El plan de la Fase 2 es para la Fórmula 1. Fase 2 significa una mejora, específicamente de dos curvas, lo cuál hará el circuito un poco más largo“, detalló Tilke. “Es posible, pero es algo que todavía debe decidirse“, completó sobre la posibilidad de ver la F1 en Buenos Aires en un futuro no tan lejano.

El diseño del Gálvez para la F1

Cabe destacar que hay dos curvas en particular que se modifican para el plan de la Fase 2 (Fórmula 1), con respecto al trazado que se diseñó para la Fase 1 (MotoGP). La llegada a la horquilla más alejada en la recta es uno de ellos, mientras que el otro es una ligera modificación en las curvas internas del sector opuesto.

