La renovación de Franco Colapinto con Alpine podría devolverle la Fórmula 1 a Buenos Aires

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez podría volver a albergar un Gran Premio de la máxima categoría del automovilismo gracias al piloto de Pilar.

Por Agustín Vetere

Franco Colapinto, piloto de Alpine.
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Mientras se desarrolla el tramo final de la temporada en la Fórmula 1, Franco Colapinto duerme tranquilo tras haber asegurado su continuidad en Alpine. El argentino firmó la extensión de su contrato como piloto titular de la escudería francesa para 2026.

Con esta noticia, el oriundo de Pilar tendrá la oportunidad de demostrar por primera vez en una campaña completa, con pretemporada incluida. Además, podrá estar a bordo del nuevo monoplaza de Alpine, que contará con motor Mercedes, dejando atrás el de Renault.

Ante este panorama, la continuidad trae enorme alivio para Colapinto, que no la está pasando bien esta temporada por el presente de la escudería francesa en general y el déficit de sus autos. Además, la renovación también puede llevar buenas noticias a Argentina.

Es que el periodista británico Joe Saward había adelantado que las chances de que se vuelva a disputar el Gran Premio de Argentina en la Fórmula 1 dependían de la continuidad de Colapinto en la máxima categoría. Así, Buenos Aires se ilusiona con volver a tener una carrera en los próximos años.

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez encara una serie de renovaciones que en primera instancia dejarán apto al circiuto para recibir al Moto GP y, más adelante, para la Fórmula 1. Todo está bajo la supervisión del diseñador Hermann Tilke, referente en los circuitos de la máxima categoría.

27 años sin el Gran Premio de Argentina

Pasaron casi tres décadas desde que Michael Schumacher festejó con Ferrari en el Gálvez en la temporada 1998. En total, la Ciudad de Buenos Aires albergó una fecha de la Fórmula 1 en 21 oportunidades, todas entre 1953, ganada por Alberto Ascari, y la mencionada con el Káiser.

El repudiable accionar de Jack Doohan en el choque de Franco Colapinto que salió a la luz tras el GP de Brasil

Juan Manuel Fangio, con cuatro festejos, es el máximo ganador en este circuito, mientras que Emerson Fittipaldi y Damon Hill se impusieron en dos oportunidades cada uno.

  • El piloto argentino Franco Colapinto extendió su contrato con la escudería Alpine hasta 2026.
  • El posible regreso del Gran Premio de Argentina a la F1 dependía de la continuidad de Colapinto.
  • El Autódromo de Buenos Aires está siendo renovado bajo supervisión de Hermann Tilke.
