Tras terminar 9º en Silverstone, Franco Colapinto confesó que corrió 20 vueltas sin ver de un ojo: “No sé qué pasó con la capucha”

La insólita confesión de Colapinto tras su notable carrera en Silverstone, en la que ganó 10 puestos y terminó en los puntos.

Franco Colapinto completó una de sus mejores carreras en la Fórmula 1, en lo que estaba siendo un fin de semana de terror en Silverstone. Colapinto terminó 9º el Gran Premio de Gran Bretaña, superó a su compañero de equipo Pierre Gasly y todo ello lo hizo largando desde el puesto 19.

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El argentino ganó cinco posiciones en la primera vuelta y luego, entre sobrepasos a Ocon o Sainz y problemas otros pilotos, como la parada en boxes lenta de Gasly y el despiste de Verstappen, pudo ir escalando posición a posición hasta cruzar la bandera a cuadros en el décimo puesto, que se transformó en una novena colocación por la sanción que tenía Kimi Antonelli.

Sólida carrera de Colapinto para quedar 9º en Silverstone. (Getty)

Luego de todo ello, Colapinto dialogó con los medios y, contra todo pronóstico, hizo una increíble revelación: pasó media carrera sin ver de un ojo por un problema con la capucha y su propio pelo. “Largando 19º hice una buena largada, tuve buen ritmo con la goma media, hice todo bien“, comenzó Franco, antes de revelar el incidente.

“Las últimas 20 vueltas se me bajó el flequillo y con un ojo no veía nada. No sé qué pasó con la capucha. En las curvas rápidas se me complicaba un poco“, confesó el argentino. “Para la próxima me corto el pelo”, bromeó.

LA PALABRA DE FRANCO POST CARRERA



🗣️ "Siempre las injusticias, en algún punto, llegan a su fin"@francolapinto remontó 10 posiciones con un sólo ojo 😉#F1#BritishGP



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Finalmente, se refirió con algo más de seriedad a lo que fue su Gran Premio y el balance rápido que hace de la situación actual de Alpine: “Fue una carrera buena, creo que hice una buena carrera, una buena largada. En algún momento, la injusticia llega a su fin y tenemos buena suerte y cae alguna para nuestro lado.”

“Contento con los puntos, fue un poco una limitación de daños, para lo que hicieron los RB este fin de semana, que estuvieron muy rápidos. Gabriel [Bortoleto] también. Fue un día positivo pero hay mucho por mejorar, estamos complicados, comparado con ellos. Estoy contento con los puntos, es un resultado un poco inesperado, pero hice una buena carrera, largada y primeras vueltas.”

Posiciones finales del GP de Gran Bretaña

Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Liam Lawson (RB) Arvid Lindblad (RB) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Carlos Sainz (Williams) Ollie Bearman (Haas) Esteban Ocón (Haas) Sergio Pérez (Cadillac) Kimi Antonelli (Mercedes) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Max Verstappen (Red Bull) Alex Albon (Williams) Nico Hulkenberg (Audi)

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Cuándo es la próxima carrera

Luego de lo sucedido en Silverstone, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso y el campeonato regresará el fin de semana del 17, 18 y 19 de julio con el Gran Premio de Bélgica, en otro mítico trazado como es el de Spa-Francorchamps.