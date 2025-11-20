Un piloto de la Fórmula 1 acusó a Colapinto de estar “frustrado” y hubo respuesta: “Hemos tenido nuestras peleas”￼

El Gran Premio de Las Vegas tiene unos horarios particulares para el público argentino, todas las sesiones se disputarán entre las últimas horas de la noche y las primeras de la madrugada. Y la conferencia de prensa, en la que Franco Colapinto dijo presente, no fue la excepción. Allí el argentino aprovechó para responderle a otro piloto de la categoría que habló de él.

En diálogo con la prensa internacional, Lance Stroll fue consultado por las palabras de Franco Colapinto para con él una vez finalizado el GP de Brasil. Colapinto había acusado al canadiense de ser siempre quien tira otros pilotos fuera de pista, palabras que no cayeron bien en Stroll, que este jueves le contestó a Colapinto y tildó al argentino de estar “frustrado”.

“Lo escuché y no sé, tal vez esté frustrado y enojado con la vida. No sé cuantos puntos tiene en el campeonato ¿Cero? Entonces debería enfocarse en sus propias cosas y ver si logra sumar algunos puntos antes de terminar el año”, afirmó duramente el canadiense.

Lance Stroll se refirió a las palabras de Colapinto en Brasil.

“Sí, tal vez deba enfocarse en eso. No me sorprende, seguramente está frustrado con su temporada y con donde realmente quiere estar y tiene que hablar sobre otras cosas que son irrelevantes. Le aconsejo que empiece a enfocarse en lo suyo y ver si puede sumar un punto este año.”

La respuesta de Colapinto no se hizo esperar

Minutos después de las declaraciones de Stroll se llevó a cabo la conferencia de prensa clásica de la Fórmula 1, con Lando Norris, Esteban Ocon y el propio Franco Colapinto como los tres encargados de hablar con la prensa. Y claro, la pregunta dirigida a Colapinto estuvo enfocada en las declaraciones de Stroll.

Colapinto, en conferencia, habló de las declaraciones de Stroll.

El argentino, mucho más relajado y sin ganas de entrar en polémica, respondió con altura: “Sí, lo que dije fue algo de la calentura del momento luego de la carrera. Vi el incidente desde atrás y en el momento. Si le afectó lo que dije, me disculpo“, expresó. “Espero que esté todo bien entre nosotros, pero entiendo su reacción, hemos pasado mucho tiempo juntos en pista en las carreras, hemos estado muy cerca el uno del otro y tenido nuestras peleas cercanas“, completó Colapinto.

El último fin de semana de carrera en Brasil, Colapinto logró sostener a Lance Stroll detrás suyo hasta la bandera a cuadros, aunque ninguno de los dos pilotos sumó puntos.

Colapinto mantuvo a Stroll detrás suyo en Brasil.

