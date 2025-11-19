Con Colapinto ya confirmado, Alpine hace a un lado su sociedad con Mercado Libre para el GP de Las Vegas

Este fin de semana la Fórmula 1 se dirige a Las Vegas para una de sus últimas tres citas de la Temporada 2025. Para Franco Colapinto será su última oportunidad realista de sumar puntos, aunque su A525 se verá un tanto diferente que en las últimas carreras, luego de la decisión tomada por Alpine para esta ocasión en particular.

Y es que luego de pasar los Grandes Premios de Austin, México y Brasil con un diseño especial en el auto, destacando a Mercado Libre, el principal sponsor de Franco Colapinto, el A525 se verá muy diferente en Las Vegas. Con el fin de las carreras en territorio de habla hispana, Alpine decidió modificar el livery del auto para correr en el callejero nocturno de Nevada.

El A525 ya no tendrá el diseño y el amarillo de Mercado Libre. (Getty)

Con BWT, main sponsor de la escudería, nuevamente en el foco, Alpine adoptará un rosa más intenso y detalles apreciables en los pontones del A525, con la inclusión de un motivo inspirado en una ruleta en los cubre ruedas, un guiño a la ciudad del pecado, donde se disputará el próximo Gran Premio.

El nuevo Alpine para Las Vegas

Cabe destacar que el livery de Mercado Libre no volverá para los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, los dos finales de la temporada. El auto recuperará su aspecto habitual de la temporada en lo que resta del año.

Los horarios del GP de Las Vegas

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

Prácticas Libres 1: 21:30 horas de Argentina

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

Prácticas Libres 2: 1 horas de Argentina

Prácticas Libres 3: 21:30 horas de Argentina

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

Clasificación: 1 horas de Argentina

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

Carrera: 1 horas de Argentina

En síntesis