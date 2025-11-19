Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Con Colapinto ya confirmado, Alpine hace a un lado su sociedad con Mercado Libre para el GP de Las Vegas

La escudería hizo el anuncio apenas un par de días previo a la carrera.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Alpine cambia su livery para el GP de Las Vegas
© GettyAlpine cambia su livery para el GP de Las Vegas

Este fin de semana la Fórmula 1 se dirige a Las Vegas para una de sus últimas tres citas de la Temporada 2025. Para Franco Colapinto será su última oportunidad realista de sumar puntos, aunque su A525 se verá un tanto diferente que en las últimas carreras, luego de la decisión tomada por Alpine para esta ocasión en particular.

Mira toda la acción de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas por Disney+

Y es que luego de pasar los Grandes Premios de Austin, México y Brasil con un diseño especial en el auto, destacando a Mercado Libre, el principal sponsor de Franco Colapinto, el A525 se verá muy diferente en Las Vegas. Con el fin de las carreras en territorio de habla hispana, Alpine decidió modificar el livery del auto para correr en el callejero nocturno de Nevada.

El A525 ya no tendrá el diseño y el amarillo de Mercado Libre. (Getty)

El A525 ya no tendrá el diseño y el amarillo de Mercado Libre. (Getty)

Con BWT, main sponsor de la escudería, nuevamente en el foco, Alpine adoptará un rosa más intenso y detalles apreciables en los pontones del A525, con la inclusión de un motivo inspirado en una ruleta en los cubre ruedas, un guiño a la ciudad del pecado, donde se disputará el próximo Gran Premio.

El nuevo Alpine para Las Vegas

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

ver también

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

Publicidad

Cabe destacar que el livery de Mercado Libre no volverá para los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, los dos finales de la temporada. El auto recuperará su aspecto habitual de la temporada en lo que resta del año.

Los horarios del GP de Las Vegas

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

  • Prácticas Libres 1: 21:30 horas de Argentina
Publicidad

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

  • Prácticas Libres 2: 1 horas de Argentina
  • Prácticas Libres 3: 21:30 horas de Argentina

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

  • Clasificación: 1 horas de Argentina

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

  • Carrera: 1 horas de Argentina
Publicidad

En síntesis

  • Franco Colapinto enfrentará el Gran Premio de Las Vegas, su última chance realista de sumar puntos en 2025.
  • Alpine modificará el diseño (livery) de su auto A525 para la carrera en Las Vegas, enfocándose en el color rosa intenso de BWT.
  • El nuevo diseño del A525 incluirá un motivo de ruleta en los cubre ruedas, como guiño a la ciudad del pecado.
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"La discusión entre Gallardo y Enzo Pérez no le sirve a ninguno, y River busca llegar a fin de año como sea"

ggrova
german garcía grova

River va por Luciano Gondou en el próximo mercado de pases

Lee también
A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

El campeón de la Fórmula 1 que volvió a liquidar a Colapinto por su continuidad en Alpine: “Paga por financiar al equipo”
FÓRMULA 1

El campeón de la Fórmula 1 que volvió a liquidar a Colapinto por su continuidad en Alpine: “Paga por financiar al equipo”

Alpine reveló detalles inéditos del nuevo auto que utilizará Colapinto en 2026: “Todo es mucho más temprano”
FÓRMULA 1

Alpine reveló detalles inéditos del nuevo auto que utilizará Colapinto en 2026: “Todo es mucho más temprano”

Mastantuono, entre Courtois y Dibu Martínez: ''Va a quedar en la historia''
Fútbol europeo

Mastantuono, entre Courtois y Dibu Martínez: ''Va a quedar en la historia''

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo