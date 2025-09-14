Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Preocupación por Alexis Mac Allister: dura patada y ¿se pierde el partido ante ATM por la Champions?

En el primer tiempo el volante argentino recibió una dura patada y fue reemplazado en el entretiempo.

Por Marco D'arcangelo

Alexis Mac Allister sufrió una dura patada ante Burnley.
© ESPNAlexis Mac Allister sufrió una dura patada ante Burnley.

Por la cuarta fecha de la Premier League, en condición de visitante el Liverpool venció 1 a 0 con el Burnley en el Turf Moor con el gol agónico de Mohamed Salah de penal, y de esta manera llegó a los 12 puntos en el certamen, por lo que quedó como único líder con puntaje perfecto, por encima de los escoltas Arsenal, Tottenham y Bournemouth.

En este encuentro, el mediocampista argentino Alexis Mac Allister fue titular en el elenco comandado por Arne Slot, aunque no pudo completar los 90 minutos de juego, debido a que fue reemplazado en el entretiempo por un problema en el tobillo causado por una fuerte infracción que sufrió.

A los 16 minutos de la primera mitad, el volante fue a disputar una pelota dividida y en su afán por quedarse con la posesión, el mediocampista rival country Lesley Ugochukwu se arrojó al piso con vehemencia y le pegó una fuerte patada a Alexis, que quedó tendido en el suelo. 

Si bien continuó jugando a lo largo del primer tiempo, el argentino no pudo salir a jugar el segundo tiempo. Por el momento se desconoce la magnitud que causó esta patada en el tobillo, pero pone en duda su presencia contra Atlético de Madrid del próximo miércoles por la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. 

Ugochukwu, por su parte, vio la tarjeta amarilla y continuó jugando el partido. Ya en el complemento, a los 39 minutos fue amonestado por segunda vez, por lo que lo expulsaron y dejó a su equipo con un hombre menos para los últimos minutos del juego. 

La dura patada que recibió Alexis Mac Allister en Liverpool vs. Burnley

Tweet placeholder
Publicidad
Fue compañero de Gerrard y Luis Suárez en Liverpool pero su carrera acabó tras ser apuñalado en pandemia: “Aún duele”

ver también

Fue compañero de Gerrard y Luis Suárez en Liverpool pero su carrera acabó tras ser apuñalado en pandemia: “Aún duele”

Rúben Amorim rompió el silencio sobre la decisión del Manchester United con Dibu Martínez: “Explorar opciones”

ver también

Rúben Amorim rompió el silencio sobre la decisión del Manchester United con Dibu Martínez: “Explorar opciones”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Vaccari, la soberbia es mala consejera

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Fue compañero de Gerrard y Luis Suárez en Liverpool pero su carrera acabó tras ser apuñalado en pandemia: “Aún duele”
Noticias de la Premier League

Fue compañero de Gerrard y Luis Suárez en Liverpool pero su carrera acabó tras ser apuñalado en pandemia: “Aún duele”

Una figura de la Premier League confesó que Mbappé quiere llevarlo a Real Madrid: “Me llama cada dos horas”
Fútbol Internacional

Una figura de la Premier League confesó que Mbappé quiere llevarlo a Real Madrid: “Me llama cada dos horas”

Kroos se burló del arribo de Isak a Liverpool: "La mitad de la gente nunca ha oído hablar de él"
Fútbol europeo

Kroos se burló del arribo de Isak a Liverpool: "La mitad de la gente nunca ha oído hablar de él"

Franco Colapinto contó quién es su mejor amigo en la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Franco Colapinto contó quién es su mejor amigo en la Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo