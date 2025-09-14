Preocupación por Alexis Mac Allister: dura patada y ¿se pierde el partido ante ATM por la Champions?

Por la cuarta fecha de la Premier League, en condición de visitante el Liverpool venció 1 a 0 con el Burnley en el Turf Moor con el gol agónico de Mohamed Salah de penal, y de esta manera llegó a los 12 puntos en el certamen, por lo que quedó como único líder con puntaje perfecto, por encima de los escoltas Arsenal, Tottenham y Bournemouth.

En este encuentro, el mediocampista argentino Alexis Mac Allister fue titular en el elenco comandado por Arne Slot, aunque no pudo completar los 90 minutos de juego, debido a que fue reemplazado en el entretiempo por un problema en el tobillo causado por una fuerte infracción que sufrió.

A los 16 minutos de la primera mitad, el volante fue a disputar una pelota dividida y en su afán por quedarse con la posesión, el mediocampista rival country Lesley Ugochukwu se arrojó al piso con vehemencia y le pegó una fuerte patada a Alexis, que quedó tendido en el suelo.

Si bien continuó jugando a lo largo del primer tiempo, el argentino no pudo salir a jugar el segundo tiempo. Por el momento se desconoce la magnitud que causó esta patada en el tobillo, pero pone en duda su presencia contra Atlético de Madrid del próximo miércoles por la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Ugochukwu, por su parte, vio la tarjeta amarilla y continuó jugando el partido. Ya en el complemento, a los 39 minutos fue amonestado por segunda vez, por lo que lo expulsaron y dejó a su equipo con un hombre menos para los últimos minutos del juego.

La dura patada que recibió Alexis Mac Allister en Liverpool vs. Burnley

