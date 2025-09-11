A días de pelear con Crawford, Canelo Álvarez se refirió a la posibilidad de comprar un histórico club de fútbol: “Soy un hombre de negocios”

En la conferencia de prensa que brindó Saúl El Canelo Álvarez tras tener el primer careo en Las Vegas con Terence Crawford, a quien enfrentará este sábado 13 de septiembre exponiendo su título mundial indiscutible de peso súper mediano en el Allegiant Stadium, una pregunta fuera de contexto lo tomó por sorpresa.

Quitando el foco del que se anuncia como el Combate del Año, dejando de lado el boxeo en sí, un periodista le consultó si eran reales sus intenciones de comparar el Atlás Fútbol Club de Guadalajara, equipo del que el multicampeón mexicano es hincha confeso.

La pregunta estuvo relacionada a la decisión del Grupo Orlegui de iniciar el proceso de venta para cumplir con los estatutos de la Liga MX sobre multipropiedad antes de mediados de 2026, pues también es de su propiedad Santos Laguna; además de Sporting de Gijón en España.

Pese a encargarse de aclarar que está plenamente enfocado en la pelea de este sábado, Canelo no solo tuvo la gentileza de responder a la consulta, sino que incluso dejó abierta la posibilidad: “La verdad es que no me he puesto a pensar. Lo acabo de ver ahora que estaba en el entrenamiento, que empezaron a querer vender el Atlas, ¿no? No es momento para pensar en esas cosas. Pero ya regresando (a Guadalajara), siempre si es para bien, ¿por qué no? Soy un hombre de negocios”, manifestó.

¿Cuánto dinero le costaría a Canelo Álvarez comprar Atlas?

Iniciado ya el proceso de venta por el que Grupo Orlegui habría recibido las primeras ofertas, se estima que en función de los activos del club y de otras operaciones que se han realizado con anterioridad en el fútbol mexicano, Atlas de Guadalajara podría ser adquirido por entre 200 y 250 millones de dólares.

La cifra sería perfectamente abordable por Saúl Álvarez si, más allá de su afición por el club, lo considerara un negocio redituable. Cabe destacar que solo por subir al ring para enfrentar a Terence Crawford, el mexicano se embolsaría 150 millones de dólares.

Esa suma es parte de un contrato todavía más grande que tiene firmado con la promotora de eventos Riyadh Season, vinculada al jeque saudí Turki Alalshikh, de 400 millones de dólares por cinco peleas, siendo la que realizará este sábado en Las Vegas la segunda de ese acuerdo.