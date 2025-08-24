Es tendencia:
Abandonó el plantel de Independiente por los incidentes contra Universidad de Chile: “No puedo estar en este equipo”

La noche de extrema violencia continúa dejando consecuencias y ahora el Rojo perdió una pieza fundamental en su plantel.

Por Nahuel De Hoz

Violencia extrema en el Estadio Libertadores de América en Independiente vs. U de Chile por la Copa Sudamericana.
Los escalofriantes sucesos entre las parcialidades de Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América el pasado miércoles por el encuentro de la Copa Sudamericana, continúan dejando grandes consecuencias ajenas a lo futbolístico. Mientras la CONMEBOL aguarda para tomar una decisión, hay una nueva novedad en el club de Avellaneda.

El Rojo sufrió la pérdida de una jugadora que integraba el plantel femenino de futsal, a raíz de los hechos que ocurrieron entre ambas hinchadas. Emily Muñoz, nacida en Chile y vinculada al conjunto trasandino, optó por rescindir su contrato y volver a su país debido a los gravísimos incidentes en el compromiso por la revancha de los octavos de final del torneo continental.

Lo cierto es que la protagonista dialogó en una entrevista exclusiva con Red Gol, donde comunicó su drástica resolución. “Estaba conversando con mis compañeras, un tema de mi equipo, y mi polola (su pareja) me llamó”, comenzó. “Ahí me contó y la verdad es que quedé golpeada con la tragedia, muy mal, angustiada por los cabros“, amplió algunos segundos más tarde.

Sin embargo, en la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso de forma inmediata y fue cuando confesó: “Me dije a mí misma, ‘no puedo estar en este equipo'”. Pocos segundos después, también manifestó: “Al otro día, hablé con el dirigente de Independiente y lo entendió, porque no quería que yo estuviera en un lugar donde no quería“.

Emily Muñoz junto al plantel de Independiente de futsal femenino. (Foto: @cai40x20)

Para culminar con sus declaraciones en las que contó públicamente cómo se desató su inesperada salida de la institución pese a tener un vínculo vigente, Emily siguió con más detalles. “Me fui a despedir del equipo, porque habíamos armado un buen grupo, pero lo que sucedió es más grande“, cerró la jugadora de futsal que también integra la Selección de Chile en el 40×20.

Así las cosas, la ex futbolista de Universidad de Chile y desde la que arribó a Independiente, determinó que lo mejor en este momento era dejar de estar relacionada al conjunto de Avellaneda y regresar a su nación, mientras se definen las resoluciones correspondientes por las impactantes imágenes que sucedieron el pasado miércoles entre las parcialidades de ambos elencos.

Independiente se victimiza y culpa a la U de Chile con un video oficial: “Ataque cobarde y planificado”

Mientras se aguarda por la definición entre Independiente y U de Chile, Conmebol tomó una decisión con Alianza Lima en cuartos de final

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

