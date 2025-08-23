Es tendencia:
Independiente se victimiza y culpa a la U de Chile con un video oficial: “Ataque cobarde y planificado”

El club emitió un posteo donde reafirma la postura institucional, apunta directamente contra el equipo trasandino y dejó un mensaje hacia el futuro.

Por Nahuel De Hoz

Violencia extrema en el Estadio Libertadores de América en Independiente vs. U de Chile por la Copa Sudamericana.
Luego de los impactantes enfrentamientos que ocurrieron hace pocos días entre las parcialidades de Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, ahora el elenco argentino volvió a romper el silencio. Ya no con un comunicado, sino con un video institucional en el que deja a las claras su postura tajante al respecto.

Sin titubear sobre los hechos que dejaron imágenes aterradoras, el conjunto de Avellaneda optó por publicar en las cuentas oficiales un extracto con distintos momentos de la noche del miércoles, al mismo tiempo que una voz narraba enunciados más que contundentes. Así, a través de las redes sociales más importantes, el Rojo calificó los sucesos como “un ataque cobarde y planificado”.

Lo cierto es que Independiente publicó un video en el que destaca frases terminantes. “Uno de los días más tristes y oscuros en la historia del fútbol argentino y sudamericano”, sostiene en los primeros segundos en referencia a los tremendos instantes que se vivieron en las tribunas durante el encuentro de revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Con la clara intención de apuntar contra los simpatizantes de la U. de Chile, la voz que narraba enumeró las acciones que realizaron. “Destruyeron cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron con las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas“, manifestó con un tono tajante y más que concluyente.

Además, Independiente utilizó de ejemplo tres situaciones similares, todos por eventos de CONMEBOL. Mostró imágenes de los recordados incidentes en el compromiso entre la Selección Argentina y Brasil en el Estadio Maracaná, donde las familias de los jugadores fueron agredidas, y también ataques a hinchas de Rosario Central y Godoy Cruz, ocasionadas por rivales internacionales.

Independiente también apuntó contra hinchas propios

De todas maneras, también se refirieron a los barrabravas de Independiente que protagonizaron los hechos de violencia contra la parcialidad chilena. Contra esos hinchas, el club expresó: “Nos estamos encargando de identificar a estos delincuentes, que se esconden detrás de un escudo, para expulsarlos como socios y solicitar que nunca más pisen una cancha de fútbol”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, en el mismo video ampliaron este discurso que tiene en la mira a parte de los fanáticos del Rojo. “Responder con la misma moneda no puede ser una opción“, marcaron en primer lugar. Inmediatamente después, cerró la idea con una frase que habla por sí sola. “Ya estamos colaborando con la Justicia”, culminó.

