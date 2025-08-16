Casemiro señala al verdadero candidato al Balón de Oro y deja fuera a Yamal, Dembélé y Raphinha: “Por su impacto”

A pesar de su complejo presente en Manchester United, es innegable que Casemiro es uno de los volantes centrales más importantes de los últimos años por todo lo conseguido en sus siete temporadas con el Real Madrid. Por eso mismo, el laureado brasileño es una palabra más que autorizada a la hora de la discusión acerca del mejor jugador del mundo.

En este contexto, el experimentado mediocampista habló con una reconocida revista británica y no se guardó su opinión acerca de la entrega del Balón de Oro 2025, en un año en el que la definición de la máxima figura de la temporada está más abierta que nunca.

Contrario a los casos en los que los protagonistas se inclinan por Lamine Yamal o Ousmane Dembélé -dos de los candidatos más fuertes a ganarlo-, Casemiro tampoco se dejó llevar por su vínculo con compatriotas como Raphinha o Vinicius Jr y dio su opinión más sincera.

En diálogo con la revista GQ, Casemiro señaló quién debería ser el nuevo Balón de Oro: “Para mí, es muy difícil. Pero en mi opinión, en este momento, Salah es el mejor jugador por su impacto en esta temporada. Marca muchísimos goles y da muchísimas asistencias”. Sí, para el crack carioca, el máximo candidato no es otro que Mohamed Salah.

Mo Salah, el candidato al Balón de Oro para Casemiro

Si bien en lo individual destacó más que en lo grupal, ya que los Reds solo se quedaron con la Premier League, la participación de Salah para el juego de Liverpool fue innegable, ya que Mo anotó 34 goles y dio 23 asistencias en 52 partidos.

Además, para seguir justificando su elección, Casemiro destacó: “Creo que el Liverpool no ganó la Champions League u otro trofeo porque bajó un poco su nivel en la segunda parte de la temporada. Pero para mí, el jugador más equilibrado de la temporada pasada fue Salah“. Contundente.

Los 30 nominados al Balón de Oro

Kylian Mbappé (Real Madrid, España).

Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).

Lautaro Martínez (Inter, Italia).

Joao Neves (PSG, Francia).

Nuno Mendes (PSG, Francia).

Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).

Ousmane Dembélé (PSG, Francia).

Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).

Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).

Pedri (Barcelona, España).

Scott McTominay (Nápoli, Italia).

Robert Lewandowski (Barcelona, España).

Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).

Achraf Hakimi (PSG, Francia).

Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).

Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).

Denzel Dumfries (Inter, Italia).

Désiré Doué (PSG, Francia).

Jude Bellingham (Real Madrid, España).

Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).

Lamine Yamal (Barcelona, España).

Vitinha (PSG, Francia).

Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).

Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).

Vinicius Jr. (Real Madrid, España).

Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).

Fabián Ruiz (PSG, Francia).

Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).

Raphinha (Barcelona, España).

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.

