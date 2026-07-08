El Xeneize inicia el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena frente al conjunto brasileño en Salta, en una prueba clave de pretemporada. Repasamos qué hay en juego en este duelo preparatorio.

Este miércoles 8 de julio, Boca se mide frente a Athletico Paranaense en un encuentro amistoso de pretemporada. El partido, que se disputa en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, marca el inicio oficial del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del club de La Ribera.

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El conjunto argentino llega a este compromiso buscando afianzar su funcionamiento de cara a un exigente segundo semestre, donde tendrá como grandes objetivos la Copa Argentina y la serie de repechaje de la Copa Sudamericana. Por el lado de la escuadra brasileña dirigida por Odair Hellmann, el duelo representa una medida de alto nivel para continuar ajustando detalles físicos y futbolísticos.

El encuentro puede visualizarse de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium. Al tratarse de un duelo de exhibición, el reglamento tiene ciertas particularidades. A continuación, repasamos qué implica que haya una igualdad en los 90 minutos.

El Estadio Padre Martearena de la provincia de Salta.

¿Qué pasa si Boca y Athletico Paranaense empatan en el amistoso internacional?

En el caso de que Boca y Athletico Paranaense empaten el partido amistoso que disputan en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, no habrá prórroga ni definición por penales.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

Después del partido ante Athletico Paranaense, a Boca se le viene un arduo cronograma, donde los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena tendrán que iniciar la competencia oficial del segundo semestre con la Copa Argentina.

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Jueves 16 de julio : vs. Sarmiento – Copa Argentina .

: vs. Sarmiento – . Jueves 23 de julio : vs. O’Higgins (L) – Copa Sudamericana (ida).

: vs. O’Higgins (L) – (ida). Domingo 26 de julio : vs. Deportivo Riestra (V) – Torneo Clausura 2026 (Fecha 1).

: vs. Deportivo Riestra (V) – (Fecha 1). Jueves 30 de julio : vs. O’Higgins (V) – Copa Sudamericana (vuelta).

: vs. O’Higgins (V) – (vuelta). Domingo 2 de agosto : vs. Newell’s Old Boys (V) – Torneo Clausura 2026 (Fecha 3).

: vs. Newell’s Old Boys (V) – (Fecha 3). Miércoles 5 de agosto: vs. Estudiantes de La Plata (L) – Torneo Clausura 2026 (Fecha 2).

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

DATOS CLAVES

8 de julio en Salta : juegan el partido amistoso Boca y Athletico Paranaense .

: juegan el partido amistoso . Rodolfo Arruabarrena inicia su segundo ciclo oficial como entrenador de Boca .

inicia su segundo ciclo oficial como entrenador de . Disney+ Premium transmite el duelo que no tendrá penales ni prórroga si empatan.