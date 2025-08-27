Es tendencia:
Diego Simeone omitió a Maradona, eligió al mejor futbolista con el que jugó y sorprendió a todos: “Te hacía ganar el partido solo”

El actual entrenador de Atlético de Madrid recordó su etapa como futbolista y dejó en claro quién fue el mejor jugador con el que compartió una cancha, exceptuando a Pelusa.

Por Julián Mazzara

Diego Simeone, entrenador del Colchonero.
No hay duda alguna de que Diego Maradona es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, más allá de que siempre existirá la discusión respecto a quién se queda con el primer puesto. Muchos coinciden con que es para Lionel Messi, otros para Pelé Cristiano Ronaldo. Aunque también hay quienes se quedan con Alfredo Di Stéfano. Lo cierto es que Diego Simeone saca a Pelusa de la discusión, ya que considera que es el mejor con el que jugó.

El ahora entrenador de Atlético de Madrid, cuando aún era futbolista profesional, se encargó de analizar a diferentes compañeros que tuvo a lo largo de toda su carrera, y llegó a la conclusión de que el único que “te podía hacer ganar el partido por sí solo” era Ronaldo Nazário. El mítico delantero brasileño que anotó 247 goles en 343 partidos y que lució las camisetas de grandes de Europa como FC BarcelonaInter de MilánReal Madrid AC Milan, además de PSV Eindhoven, fue muy elogiado por el Cholo.

Durante una entrevista con Mar de Fondo, programa que se emitió por la señal de TyC Sports entre 1999 y 2005, el ex mediocampista de la Selección Argentina reveló que “el mejor Ronaldo fue el de la época del Inter. Era el jugador que después de Diego te podía hacer ganar el partido por sí solo”. Y argumentó su postura: “Vos se la dabas larga y él llegaba, se la dabas fuerte al pecho y la paraba, se la dabas picando antes y la bajaba. O sea, hacía todo lo difícil fácil”.

Además de llenarlo de elogios, Simeone recordó un gol que el ex Cruzeiro anotó durante su etapa con el Nerazzurri, y allí dejó bien en claro que tenía una calidad superior a la del resto de los futbolistas: “Me acuerdo que hace un gol en Rusia, en una semifinal de Copa UEFA que yo estaba en la jugada, participando de la jugada, obviamente lateralmente. Hace una pared con Zamorano y le hace un amague a los defensores tirándola por delante con barro. Había nieve, barro… y los defensores se iban cayendo, y le salió el arquero y le amagó también. La tira larga y la empuja con la izquierda. Yo dije: ‘no puede ser verdad’. Que lo haga tan fácil una cosa que no es posible, pero la verdad es que es un jugador impresionante“, resaltó en aquel entonces.

Ronaldo Nazario, una leyenda del fútbol mundial

Ronaldo Nazario, una leyenda del fútbol mundial. (Foto: Getty)

Los títulos de Ronaldo

Cruzeiro

  • Copa de Brasil 1993
  • Campeonato Mineiro 1994
Corinthians

  • Campeonato Paulista 2009
  • Copa de Brasil 2009

PSV Eindhoven

  • Copa de los Países Bajos 1995-1996
  • Supercopa de los Países Bajos 1996

FC Barcelona

  • Copa del Rey 1996-1997
  • Supercopa de España 1996
  • Recopa de Europa 1996-1997
Inter de Milán

  • Copa de la UEFA 1997-1998

Real Madrid

  • Primera División de España 2002-2003
  • Supercopa de España 2003
  • Primera División de España 2006-2007
  • Copa Intercontinental 2002

Selección de Brasil

  • Copa Mundial de la FIFA 1994
  • Medalla de Bronce en Juegos Olímpicos 1996
  • Copa América 1997
  • Copa Confederaciones 1997
  • Copa América 1999
  • Copa Mundial de la FIFA 2002
