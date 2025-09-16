Es tendencia:
Dirigió en dos Mundiales, ganó la Copa Libertadores y Venezuela sueña con él como DT tras la decepción en Eliminatorias

A la Vinotinto se le escurrió el repechaje para clasificar a lo que hubiese sido su primera Copa del Mundo y ya puso manos a la obra de cara al próximo ciclo.

Por Agustín Vetere

Venezuela se quedó en las puertas del repechaje.
© GettyVenezuela se quedó en las puertas del repechaje.

La Selección de Venezuela vio derrumbado su sueño de disputar por primera vez una Copa del Mundo en la última fecha de las Eliminatorias CONMEBOL. La Vinotinto cayó por goleada ante Colombia como local y, del otro lado, Bolivia firmó una victoria histórica ante Brasil para quedarse con el boleto al repechaje intercontinental.

De esta manera, el combinado caribeño deberá barajar y dar de nuevo en el próximo ciclo mundialista para volver a perseguir ese gran objetivo. Tras la salida de Fernando Batista como entrenador, la Federación Venezolana de Fútbol ya piensa en su sucesor.

De cara al Mundial 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay, Venezuela busca a un entrenador de renombre para conducir al equipo en esta nueva etapa. Con los sudamericanos mencionados ya clasificados, será otra buena oportunidad para intentar cortar la maldición.

Según la información de Globo Esporte, la FVF inició charlas con Tite para despertarlo de la siesta y ofrecerle el cargo al frente del combinado venezolano. Aunque no serán negociaciones sencillas, la federación ya dio el primer paso por el brasileño.

El entrenador de 64 años no dirige desde su salida de Flamengo a finales de septiembre de 2024. En caso de aceptar el ofrecimiento de Venezuela, se tratará de su segunda experiencia a nivel de selecciones, ya que supo conducir a Brasil entre 2016 y 2022.

Los logros de Tite como entrenador

De extensa carrera en los bancos de suplentes, el DT encontró el éxito sobre todo en estos últimos años. A nivel internacional, cayó con Brasil dos veces en cuartos de final de los Mundiales 2018 y 2022, además de haber conquistado la Copa América 2019 y haber cosechado una derrota ante Argentina en la final de la edición 2021.

En cuanto a clubes, Tite tuvo sus mejores años al frente de Corinthians, a quiénes les aportó dos Brasileiraos, además de la Copa Libertadores 2012 ante Boca y el Mundial de Clubes correspondiente. También triunfó en la Copa Sudamericana con Inter de Porto Alegre y llevó a Gremio a la victoria en la Copa de Brasil.

