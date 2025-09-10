La primera decisión que tomó la Federación Venezolana de Fútbol con el futuro del Bocha Batista tras no lograr la clasificación al Mundial 2026

En la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el Estadio Monumental de Maturin, Venezuela perdió frente a Colombia y por lo que fue la victoria ajustada de Bolivia contra Brasil, los dirigidos por Fernando Batista no lograron acceder al Repechaje al Mundial 2026.

Una vez que finalizó el encuentro, que terminó con la ilusión de toda una nación, el entrenador argentino de 55 años brindó una breve conferencia de prensa donde no permitió preguntas y solamente le pidió disculpas a todos los venezolanos por no alcanzar el objetivo. A raíz de ello, comenzaron las conjeturas respecto a su futuro, el cual se confirmó a última hora del miércoles 10 de septiembre de 2025.

Por medio de un comunicado que publicaron en sus redes sociales, las autoridades de la Federación Venezolana de Fútbol decidió que tanto Batista como sus colaboradores dentro del cuerpo técnico cesen sus funciones y ahora buscarán un nuevo estratega para intentar conseguir la clasificación al Mundial 2030, que de conseguirlo sería el primero en su historia.

A la hora de brindar los motivos por los que tomaron la postura, fueron claros: los números mandan y como el objetivo no se consiguió, el presidente Jorge Giménez irrumpió el vínculo que tenía el argentino y el cual finalizaba en diciembre de 2026. “La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación“, indicaron.

El comunicado de la Prensa Federación Venezolana de Fútbol para despedir al Bocha Batista. (Foto: Twitter @FVF_Oficial)

Los números de Fernando Batista al frente de la Selección de Venezuela

Desde que asumió en el cargo para suceder a José Néstor Pékerman, fueron 28 los partidos que dirigió Fernando Batista en la Selección de Venezuela: consiguió 9 triunfos, 8 empates y 11 caídas.

El comunicado completo de la Federación Venezolana de Fútbol

