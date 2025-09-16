España amenaza con no participar del Mundial 2026 si clasifica una selección de Europa: “Abrirá los ojos a mucha gente”

Con la fecha FIFA que se disputó a principios de septiembre, el número de países que clasificó al Mundial 2026 ascendió a dieciocho. Aún restan definirse treinta lugares, los cuales se irán confirmando con el correr de los meses, ya que todavía restan disputarse varias jornadas de las Eliminatorias UEFA, como así también en otras confederaciones. Eso sí, la única que ya no tiene competencia es Conmebol.

Por el momento, Europa no tiene a ningún clasificado, pero hay varias selecciones que están muy cerca de conseguir el pasaje. Una de ellas es España, pero a su vez podría darse de baja. Sí, aunque resulte completamente llamativo, los campeones en Sudáfrica 2010 están en desacuerdo con la presencia de Israel, que podría llegar a los Playoffs.

En la actualidad, los comandados por Ran Ben Shimon se encuentran con la misma cantidad de unidades que Italia, que viene de ganar el cruce que ambos disputaron en Nagyerdei Stadion. Y en el caso de que logren el pasaje hacia la cita mundialista, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, afirmó que “en su momento” se valorará la ausencia de La Furia.

La relación entre españoles e israelíes quedó muy tensa luego de que RTVE se retirara de Eurovisión en 2026 si es que dicho país participa. López, en una rueda de prensa, llamó a todas las sociedades deportivas a “excluir” a Israel de las competiciones como ya ocurrió con Rusia tras invadir Ucrania. La postura en el gobierno español es unánime. Durante las últimas horas, quien también se expresó fue el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, quien sostuvo que “no se puede convivir como si no sucediera nada con equipos que representan a Israel”.

Cabe destacar que debido a los conflictos bélicos que hay entre Palestina e Israel, el Diputado del Congreso de los Diputados de España consideró que no formar parte de eventos deportivos o en Eurovisión “abrirá los ojos a mucha gente”, también a la sociedad israelí, y por eso es una decisión “que debe ampliarse a otros eventos”.

Patxi López, Diputado del Congreso de los Diputados de España. (Getty Images)

Las selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026

Argentina (CONMEBOL)

Brasil (CONMEBOL)

Ecuador (CONMEBOL)

Uruguay (CONMEBOL)

Paraguay (CONMEBOL)

Colombia (CONMEBOL)

Canadá (CONCACAF) -anfitrión-

Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-

México (CONCACAF) -anfitrión-

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Japón (AFC)

Uzbekistán (AFC)

Jordania (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Australia (AFC)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

