Récord, caño y delirio de los hinchas de Real Madrid tras el debut de Franco Mastantuono en Champions League: “Es un distinto”

Franco Mastantuono tachó un casillero más. Por si le faltaba algo más por conseguir con tan solo 18 años, lo hizo este miércoles al debutar como titular con Real Madrid en la victoria 2-1 ante Olympique de Marsella, por la Champions League. Es que se convirtió en el jugador más joven en ir desde el arranque en la historia de la competencia. Y el contexto parece haber estado lejos de pesarle.

En su estreno europeo, el argentino disputó 60 minutos y le alcanzó para ser uno de los jugadores más desequilibrantes en la Casa Blanca: se mostró participativo desde la banda derecha, juntó pases y hasta dejó varias perlitas, como un caño dentro del área y una jugada en la que dejó a cuatro rivales en el camino pero no llegó a definir ante la salida de Gerónimo Rulli, de gran partido.

Sin embargo, la noche no pudo ser redonda: falló un pase al medio, sobre el final del primer tiempo a la altura del punto de penal, que tapó notablemente el arquero argentino para evitar lo que hubiera significado el 2 a 1 de Real Madrid y el primer tanto del juvenil en el club.

Aunque la situación malograda no fue suficiente para bajar la espuma que generó Mastantuono en España. Durante el entretiempo, su nombre se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, donde parece haber dejado más que satisfecho al público de Real Madrid. “Es un jugador único“, escribió el usuario @JudeeRMcF, que se mantuvo en la misma línea de @FMartinOlive, que calificó al chico como “jugador que marca el ritmo“.

Eso sí, gran parte de los comentarios coincidían en un especto: las expectativas no deben ocultar que aún se encuentra en proceso de adaptación. Aunque a algunos le costó controlar la emoción. “Ha sido capaz de poner de pie al Santiago Bernabéu“, sostuvo sin filtro un aficionado.

En lo que corresponde el partido, el conjunto de Xabi Alonso tuvo que sufrir para quedarse con los tres puntos en la primera fecha de Champions League. Comenzó perdiendo con un gol de Timothy Weah, pero el Madrid sacó chapa y, fiel a su estilo, terminó revirtiendo el marcador gracias a un doblete de penal de Kylian Mbappé, el único que logró romper la muralla que montó Rulli.

Las reacciones a la actuación de Mastantuono

