El show de Agustín Rossi en Flamengo: tapó un penal sentado, cargó a su rival y se acerca al récord de Armani

Agustín Rossi vivió un nueva noche en la oficina con la camiseta de Flamengo. Apenas tres días después de haber sido la gran figura al atajar dos penales para eliminar a Estudiantes de la Copa Libertadores, el arquero argentino volvió a hacer de las suyas en Brasil. Esta vez ante Corinthians, donde la victoria 2-1 del Mengao tuvo su sello personal: un remate desde los doce pasos, con la particularidad de hacerlo sentado y un gesto hacia el rival incluido.

La situación ocurrió a los 13 minutos del primer tiempo, con el partido igualado sin goles. Yuri Alberto se hizo cargo de la ejecución e intentó picar la pelota, pero Rossi se anticipó, se inclinó levemente hacia la derecha y logró contener el disparo desde el suelo.

Con la pelota en sus manos, el arquero no ocultó su fastidio por el remate de su rival y lo chicaneó: movió el dedo índice de su mano de un lado a otro, en clara referencia a que “a mí no”. Mientras tanto, Yuri Alberto se lamentaba. Aunque la rivalidad entre ambos no terminaría allí: el argentino se impuso en un mano a mano y, más tarde, el delantero rompió la racha al marcar el 1-0 parcial. El Mengao revertió el encuentro con goles de Giorgian De Arrascaeta y Luis Araújo.

Tweet placeholder

Al margen de los valiosos tres puntos conseguidos, el protagonismo de Rossi no pasó desapercibido a nivel estadístico. Es que con el penal atajado amplió su récord personal y reforzó su condición de arquero especialista en penales, escalando posiciones entre los más efectivos del fútbol argentino del siglo XXI.

Con esta intervención, Rossi alcanzó 29 penales atajados a lo largo de su carrera, de un total de 88 disparos recibidos, convirtiéndose en el segundo arquero argentino con más penales detenidos, igualando a Chiquito Romero y acercándose al líder Franco Armani, quien acumula 34. El récord histórico de todos los tiempos sigue en manos del Ubaldo Fillol, con 44 atajadas, pero Rossi se sigue consolidando como un referente contemporáneo en la materia.

Publicidad

Publicidad

Bajo ese contexto, en Flamengo, a medida que se gana la admiración constante de la hinchada, no dudan en sacar chapa. Así fue como, para celebrar el triunfo ante Corinthians, postearon un video del penal atajado a Yuri Alberto junto a la frase: “Buen día para todos, menos para algunos”, acompañada de un emoji que replicaba el gesto de Rossi hacia el delantero.

Tweet placeholder

Arqueros argentinos con más penales atajados en el siglo XXI

Franco Armani – 34

Sergio Romero – 29

Agustín Rossi – 29

Roberto Abbondanzieri – 26

Dibu Martinez – 18

Publicidad

Publicidad

ver también Se reveló cómo fue el cruce entre Paredes y Baliño que pudo terminar en la expulsión del jugador de Boca por insultos