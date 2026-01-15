Dura acusación de un jugador australiano a su ex equipo: afirmó que lo echaron por ser gay

Históricamente, el mundo del fútbol fue sumamente cerrado, machista y poco tolerante con la comunidad homosexual. Es habitual escuchar canciones prácticamente de todos los equipos en las que la homosexualidad es utilizada como insulto. Pero la discriminación no solamente queda en los hinchas, también existen casos de jugadores o dirigentes homofóbicos. Al menos, así lo destacó Joashua Cavallo, futbolista australiano que en 2021 le contó al mundo que es gay.

En un crudo descargo en Instagram, Cavallo afirmó que Adelaide United lo dejó ir por su condición sexual: “Me llevó un tiempo digerir cómo terminó mi tiempo en Adelaide United, pero creo que los fans merecen honestidad. Salir del club no tuvo nada que ver con el fútbol. Las decisiones fueron tomadas por personas en el poder que bloquearon mis oportunidades, no por mi talento, sino por quien elijo amar“.

Además, agregó: “Bajo la nueva dirección, quedó claro que no me permitían estar en el campo debido a la política. Es difícil de tragar cuando me di cuenta de que mi propio club era homofóbico. Estaba enojado porque la gente pensaba que estaba marginado por las lesiones, cuando en realidad, fue la homofobia interna lo que me mantuvo en el banco. Me mantuve profesional, mantuve la cabeza baja, y trabajé duro cada día de lo que estoy orgulloso”.

“Sin embargo, no importaba cuánto produjera o mejorara, mis contribuciones fueron continuamente ignoradas. Trajo mucha negatividad y afectó mi bienestar como futbolista profesional. Este era exactamente el miedo que tenía a salir del armario, viendo que los prejuicios afectan mi carrera en los tiempos modernos. Por primera vez, me pregunté si debería haber mantenido mi sexualidad en secreto“, continuó relatando Joshua Cavallo.

Joshua Cavallo en Adelaide United. (Foto: @joshua.cavallo).

También dijo: “Esto trajo temores que tenía sobre salir públicamente, que ser yo mismo afectaría mi carrera. Me sentí increíblemente aislado y me preguntaba si había cometido el error de compartir mi historia. Sentí que las cosas iban hacia atrás, no sólo en el campo, sino en el único lugar que pensé que era un espacio seguro y después de ver un chat de compañeros de equipo burlándose de una foto mía y de mi compañero solo añadió a este dolor de corazón”.

Publicidad

Publicidad

Cavallo pasó al fútbol inglés

ver también Tras el video de la polémica y la salida de Xabi Alonso de Real Madrid, Kylian Mbappé rompió el silencio

El australiano cambió de liga y llegó al Stamford de Inglaterra. Al respecto, al futbolista de 26 años dijo: “Este nuevo comienzo en el Reino Unido me ha ayudado a respirar de nuevo y espero poder volver a enamorarme del deporte que lo significa todo para mí. A pesar de la forma en que terminó detrás de las escenas, me niego a dejar que arruine mi conexión con esta ciudad. Adelaide es donde encontré mis alas. A los fans y seguidores: gracias por su pasión y apoyo. Te mereces honestidad y éxito. Fuiste increíble para jugar delante de ti. Gracias. Gracias”.

DATOS CLAVE