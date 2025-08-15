A 300 días del Mundial 2026, la Inteligencia Artificial reveló quién será el gran campeón

El reloj no se detiene y el Mundial 2026 ya asoma en el horizonte. Restan tan solo 300 días para que inicie la próxima cita internacional, que tendrá como sedes a Canadá, Estados Unidos y México, desde el 11 de junio al 19 de julio, y contará con una Selección Argentina decidida a revalidar la gloria conseguida en Qatar.

Los focos, además, tampoco pasan por alto lo que será el estreno del inédito formato con 48 selecciones, 12 grupos y una llave de eliminación directa que arrancará desde los 16avos de final, para un total de 104 partidos. Con semejante escenario en camino, la ansiedad se multiplica.

Y ahora, a menos de un año, la Inteligencia Artificial se metió de lleno en la conversación al predecir qué selección levantará el trofeo. Para elaborar su pronóstico, evaluó múltiples factores: el momento futbolístico de cada selección, estilos de juego, experiencia de jugadores y la profundidad de cada plantel. Aspectos que le permitieron conocer al próximo campeón del mundo.

El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el Mundial 2026

Bajo este escenario, el sistema marcó cinco serios candidatos: Argentina, España, Brasil, Francia e Inglaterra. La evaluación comenzó por el actual campeón del mundo. “Argentina llegará a 2026 con una base sólida de jugadores y y un cuerpo técnico que ha demostrado capacidad de gestión, aunque el interrogante sobre la participación y estado físico de Lionel Messi añade un matiz de incertidumbre”, señaló la herramienta. Pero no dudó: “Si bien el desgaste físico podría condicionar su rendimiento, cuentan con el plus de saber manejar la presión máxima y el hambre de seguir haciendo historia”.

La Selección Argentina buscará repetir el título conseguido en Qatar (Getty).

Siguiendo con el orden de candidatos, España fue la siguiente en el radar. “Hoy es, probablemente, la selección más sólida en cuanto a funcionamiento”, sentenció, y justificó: “Con una base joven y un estilo claro, es el equipo que más garantías ofrece en el nuevo formato largo y exigente del Mundial”. Sin embargo, advierte que su principal desafío estará en transformar la posesión de balón en efectividad ofensiva.

El caso de Brasil y Francia también parece presentarse prometedor. Sobre la Verdeamarela respondió que “tendrá una plantilla repleta de jugadores habilidosos y, si logra encontrar solidez defensiva y mentalidad ganadora con Carlo Ancelotti, será uno de los máximos candidatos”. Por el lado del vigente subcampeón, señaló que habrá que seguirla de cerca por su talento individual innegable y porque 2026 contará con jugadores que estarán en su pico de rendimiento, como Mbappé y Dembelé”. El riesgo, según la predicción, estará en encontrar un estilo que no la condene a “depender de individualidades”.

Por su parte, Inglaterra recibió una evaluación más cauta. “La llegada de Tuchel como DT abre una etapa nueva, con un plantel lleno de estrellas que aún no logra dar el salto definitivo con un título”, analizó la IA. El punto débil que identifica está en su capacidad de afrontar la presión en instancias decisivas. De superarlo, “su potencial es alto“.

“Considerando su plantel y capacidad de adaptación al nuevo formato, España presenta el perfil más sólido para alzarse con el título en 2026. Su control del juego, profundidad de plantilla y capacidad para sostener un rendimiento alto durante todo un torneo extenso le otorgan una ventaja competitiva“, anunció el sistema.

España alzará el Mundial 2026, según la IA (Getty Images)

Además, redobló la apuesta al profundizar en detalles. “Argentina es el otro candidato a alcanzar la final, dependiendo de si Messi llega en condiciones“, agregó sobre una posible caída de la Albiceleste en el último partido.

Con este panorama, la Inteligencia Artificial realizó una mención especial para Alemania, Portugal y Países Bajos, “posibles sorpresas que hoy se encuentran un escalón por debajo del resto de candidatos”. Aunque en el combinado germano hizo hincapié. “Tienen ADN competitivo, y en un Mundial nunca se los puede descarta”, culminó.

